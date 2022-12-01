В «Сириусе» открылся II Конгресс молодых ученых

Фото: Фотохост-агентство Конгресса молодых ученых

Прорывные технологии, масштабные исследования, смелые решения. Новые глобальные задачи, которые стоят перед наукой, обсуждают в «Сириусе», где открылся второй Конгресс молодых ученых. Это ключевое событие первого года Десятилетия науки и технологий и возможность для прямого общения ученых, государства и бизнеса.

В Сириус съехались свыше 3000 участников из более чем 40 стран. Точка притяжения на Конгрессе — выставка, где представлены современные отечественные разработки. К примеру, экзоскелет для реабилитации людей после аварий. Его поставляют и в другие страны. Наши специалисты еще много чем могут удивить. Их поддержка — один из безусловных приоритетов государства и работа ученых всегда отвечала актуальным вызовам.

- На днях исполнилось 80 лет Московскому инженерно-физическому институту, в грядущем году 85 — Курчатовскому. Задумайтесь, это значит, что институты были созданы в 42-43 годах. В самые тяжелые дни Великой Отечественной войны. Вы знаете, если посмотреть на историю нашей страны, то всплеск науки, интереса к интеллекту совпадал с тяжелыми, сложными временами испытаний. Мы — великая страна, и мы всегда в тяжелое время поднимались. И наша с вами сплоченность, единение и консолидация на правильно выбранных приоритетах — залог процветания страны, - на церемонии открытия Конгресса сказал Михаил Ковальчук, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Главная задача, поставленная организаторами, это популяризация науки и привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок.

В 2022 году более чем в 80 регионах страны состоялись открытые лекции в научно-популярном формате. При этом за последние годы интерес к науке проявляют именно молодые люди. Встречи проводятся не только в стенах университетов, а также в музеях, в парках и даже в барах. Только за этот год учеными было проведено более 1000 открытых лекций.

Привлекают в науку все чаще со школьной скамьи. Ежегодно ребята побеждают на международных олимпиадах и соревнованиях. В 2022 году с международных олимпиад школьники привезли 42 золотые медали, 20 серебряных и 5 бронзовых.

На форуме показали, что науку можно начинать изучать и в дошкольном возрасте. В этом может помочь научные детские площадки. На данный момент таких площадок пока нет в России. Но ее прототип представили на выставке в Сириусе. Она действительно вызывала большой интерес у детей.

- В этом году мы собрали ключевых производителей игрового оборудования России и вместе с ними разработали развивающие – научные площадки, на которых ребенок сможет не только играть в различные игры, а сможет при этом познавать разные законы физики, химии, биологии и так далее. Мы стремимся к тому, что бы в каждом городе, в каждом дворе появились детские научные площадки, которые будут в форме игры рассказывать о научных явлениях, технологиях, об известных людях в науке, - поделилась проектом Дарья Бессуднова, куратор инициатив «Научно – популярный туризм» и Научные детские площадки».

Во время экскурсии участникам Конгресса представили много интересных инициатив. Одна из таких - это уже реализованный проект летней школы. Это что-то вроде палаточного лагеря, где ребята на протяжении 3 недель во вне учебного времени постигают самые разные навыки, что помогает им в дальнейшем развитии своих проектов и научных работ.

- Научно - техническое развитие - дело рук не только учёных и разработчиков, но и всей страны. Инициатива стимулирует взаимодействие между всеми участниками инновационного процесса: вузами, научными центрами, органами исполнительной власти, сатрапами, крупными компаниями и потребителями, - говорят организаторы Конгресса.

Взаимодействие общества, бизнеса, органов власти с наукой позволит достичь необходимого технического прорыва.