Министерство спорта подводит итоги всероссийских конкурсов

В Мичуринске Тамбовской области ставку сделали на туризм

Заявки на конкурс пришли со всей страны - от Балтийска до Комсомольска-на-Амуре.

Например, Екатеринбург представил на конкурс проект «Спорт – в каждый двор». Всего за два года в разных районах города появилось 36 спортивных объектов: универсальные спортивные площадки, беговые дорожки, хоккейные корты, площадки для стритбола и занятий воркаутом. Новая инфраструктура пришлась по душе горожанам: за время реализации проекта на ней провели больше двухсот мероприятий. Соревнования по роллер-хоккею, хоккею на льду и дворовому футболу среди детских и взрослых команд, богатырские забавы на турниках и брусьях привлекли около 6 тысяч физкультурников и спортсменов.

Доступность и близость новых спортивных объектов сыграли свою роль: сегодня регулярно занимаются физкультурой и спортом больше 52 тысяч жителей. Два года назад их было около 47 тысяч.

Спортивные проекты представили регионы и города, средства массовой информации и юные спортсмены

А в Мичуринске Тамбовской области ставку сделали на туризм. Клуб «68 дорог» - молодой, но успешный проект, который объединил многих единомышленников разных возрастов. Как рассказала руководитель клуба Ольга Буриева, идея заключалась в том, чтобы показать детям и взрослым красоту края, региона, страны. И еще - вдохнуть хоть немного жизни в маленькие городки и села, где немногие оставшиеся местные удивляются и радуются туристам. Благодаря клубу, многие мичуринцы впервые сходили в пеший поход по российской глубинке, сплавились на байдарке, встали на лыжи и, главное, познали всю окружающую их красоту!

Хотя присланные презентации и отличаются масштабом и форматом, они показали главное: все конкурсанты – небезразличные и активные люди!

Сейчас жюри, в которое входят представители Минспорта РФ, общественные деятели, журналисты и спортсмены определяет лауреатов конкурса в четырех категориях: субъекты РФ, муниципалитеты, региональные СМИ и молодежь. Лучшие спортивные проекты будут названы на церемонии награждения в Москве в рамках Делового форума 7-9 декабря.