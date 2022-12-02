О бензине, санкциях и налогах

Вопрос о ценах на бензин давно уже стал одним из болезненно воспринимаемых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня дискуссия на тему возможного роста цен на топливо активизировалась. Пресса пишет, про совещание нефтяников и чиновников на тему «неухудшения экономического положения АЗС».

Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), профессор Финансового университета. Фото из личного архива

Вопрос о ценах на бензин давно уже стал одним из болезненно воспринимаемых моими согражданами. Увы, объективным анализом цифр никто не заморачивается – здесь давно доминируют стереотипы. О «стремительно дорожающем бензине» и о «жирных нефтяных котах», якобы зарабатывающих на народных бедах. Давайте разберемся и с тем, и с другим. Как говорится, статистика - вещь упрямая. Смотрим на текущие цены на бензин. По данным Росстата, в сентябре 2022 года цены на бензин выросли всего на 3,3% по сравнению с сентябрем 2021 года. Много это или мало? Ну давайте взглянем на индекс потребительских цен на товары и услуги в целом – рост аж на 14,3% за первые девять месяцев текущего года. А если брать индекс цен производителей промышленных товаров – так вообще 16%.

Как мы видим, на фоне текущей инфляции бензин выглядит стабильным по ценам товаром. Даже в «соседнем» газе недавно принято решение об индексации на 8,5% тарифов для промышленности и для населения с 1 декабря 2022 года.

Теперь давайте оценим на ситуацию в нефтяной индустрии. Нефтяная промышленность сегодня столкнулась с беспрецедентными и наиболее жесткими санкциями. Причина очевидна. Она главный донор российского бюджета, на нее и нацелен основной удар. И будем откровенны - государство на самом деле не спешит помочь нефтяникам. Предпочитая собирать с отрасли дополнительные доходы. Суммарно нефтегазовые доходы бюджета составили за первые десять месяцев текущего года 9,78 трлн рублей – против 7,29 трлн годом ранее. Да, здесь есть и рост мировых цен на нефть и газ. Но давайте вспомним, какие экстренные задачи сегодня вынуждена решать отрасль.

Уже 5 декабря вступит в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти морским путем, а также запрет европейским компаниям участвовать в продаже российской нефти третьим странам вне механизма «потолка цен». Это означает, что российские нефтяники должны решить задачу по созданию новых логистических съем, найти перевозчиков, которые будут возить российскую нефть под угрозой попадания под санкции, а также альтернативные страховые и финансовые компании, без которых торговля нефтью сегодня невозможна. Не говоря уже собственно о трейдинге - то есть поиске покупателей, готовых потреблять нашу нефть, несмотря на все политические ограничения.

По сути, речь идет о создании новой инфраструктуры по экспорту российской нефти. Задача колоссальная по своему масштабу и сложности. А ведь нефтяники борются не за свой карман. Не будут они торговать нефтью, нечем будет наполнять бюджет. Со всеми вытекающими.

Ради сохранения себя на мировом рынке российские нефтяники вынуждены давать скидки на свою нефть, что не является секретом. Но в налоговых выплатах это не сильно отражается. В результате так называемого налогового маневра экспортную пошлину почти полностью заменили на НДПИ. А он берется с добычи, и не важно, экспортировал ты ее и по какой цене, или же или отвез на НПЗ.

Кроме того, согласно принятому уже во втором чтении бюджету на следующий год, налоги на отрасль еще больше вырастут. Нефтяные компании ждет повышение экспортной пошлины в 2023 году примерно в полтора раза за счет роста коэффициента в формуле. Это должно дать бюджету дополнительно 240 млрд рублей. Также будет повышен НДПИ на нефть в 2023-2025 гг. – правительство рассчитывает получить за 2023 год дополнительно 208 млрд рублей, а три года - дополнительно 629 млрд руб. с на нефтяной индустрии.

Давайте вспомним и историю демпфером. Который вроде как является мерой стимулирования нефтяников к поставкам нефти на внутренний рынок. В рамках демпфера государство доплачивает нефтяникам, если экспортная цена на топливо превышает индикативную цену внутреннего рынка и наоборот изымает у компаний деньги, когда цены в России выше. Тем самым, на протяжении последних лет обеспечивалась стабильность розничной стоимости топлива.

Однако еще в начале февраля 2022 года Минфин согласовал с Минэнергетики законопроект о корректировке этого механизма. Законопроект увеличивал размер компенсации нефтекомпаниям разницы между экспортной и индикативной ценой топлива. Минфин признал, что это разумное решение для отрасли, которая продолжает брать на себя обязательства по сдерживанию роста цен на нефтепродукты. Но после 24 февраля Минфин поменял свою точку зрения. Сначала решение по демпферу отложили, а потом и вовсе поставили все с ног на голову. Минфин решил, что раз экспорт нефти ограничен, то нефтяники все рано будут вести поставки на внутренний рынок. Поэтому демпфер можно подкурить уже в сторону государства. Так и в итоге и сделали. Только в 2023 году кабмин хочет сэкономить на этом 212 млрд рублей.

Кстати, ждет нас и рост акцизов на топливо - с 1 января 2023 года еще на 4%. Кроме того, остаётся высоким курс рубля к иностранным валютам, что серьезно сокращает рублевые доходы нефтяных компаний.

Не лишне напомнить, что под санкциями оказалась и нефтепереработка. На этот раз под технологическими. Заканчиваются запасы компонентов для обслуживания иностранного оборудования и химической продукции для производства топлива. Можно конечно, грозно спросить - почему же не импортозаместились? Да потому, что стратегические инвестиции нельзя делать в ситуации постоянного роста налогов. Это я еще умолчал про сложности в добыче, связанные с ухудшением качества запасов нефти. Добыча дорожает, переработка требует новых инвестиций, экспорт вообще нуждается в новой системе.

Как мы видим, нефтяная индустрия решает сейчас сложнейшие и дорогие задачи. Причем в условиях усиления фискального прессинга. Понятно, что ей просто необходимы финансовые ресурсы на поиск выхода из сложившейся ситуации. Важно понять: если нефтянка не выдержит, мы увидим обвал добычи и экспорта. А это уже будет нашей общей бедой. Напомню, что доля прямых сборов с нефтегазовой промышленности составляет в доходах федерального в октябре 2022 года превысила 50%. Так что при таком сценарии нам, боюсь, вообще будет не до бензина.

Это прекрасно понимает правительство. Давайте начистоту. Государство осознает, что нефтяной отрасли для минимизации санкционного давления потребуются серьезные ресурсы. Но оно не только не выделяет их, а еще и увеличивает налоговую нагрузку. Ведь деньги сейчас нужны и на СВО, и на новые территории. Но деньги не могут взяться ниоткуда. На внешних рынках нефтяные доходы провисают из-за тех же санкций. Поэтому удорожание бензина запрограммировано и воспринимается кабмином как меньшее из зол. Альтернатива – остаться вообще без значительной части бюджетных доходов. А что будет дальше при таком раскладе - думаю, несложно догадаться.