Сошло с собаками – сойдет и с людьми

Фото: Александр КОЖЕМЯКИН.

Как уже сообщала «Комсомольская правда», весной этого года сотни собак отравились после приема таблеток и капель от блох и клещей «Неотерика Протекто». Десятки питомцев тогда погибли. После многочисленных жалоб и появления в СМИ информации о гибели животных Россельхознадзор отозвал из продажи опасный медикамент. Однако производитель этих таблеток и капель – компания «Экопром»/«Неотерика» – продолжила работу. И вот, выясняется, что еще один ветеринарный препарат этой компании может быть опасен, только теперь уже для людей.

ПОЛОВАЯ ОХОТА

Недавно ученые из Федерального исследовательского центра «Биотехнологии» РАН обнаружили, что часть стероидных гормонов, которые содержатся в ветеринарном препарате «СексКонтроль спот-он», после высыхания могут остаться на коже и шерсти животных и проникнуть в организм человека. Свои исследования ученые опубликовали в «Российском Ветеринарном Журнале» в статье «Гормональные препараты топикального применения — удобство вместо безопасности».

Фото: Александр КОЖЕМЯКИН.

Капли на холку «СексКонтроль спот-он» предназначены для задержки и прерывания течки и предотвращения беременности у кошек, и угнетения половой активности у котов. В качестве действующего вещества «СексКонтроль спот-он» содержит аналоги половых гормонов, которые могут действовать на всех млекопитающих, включая людей. Один из них – под названием мегестрол в 2700 раз (!) активнее природного прогестерона.

Проведенные учеными ислледования показали, что опасность представляет наружный способ применения капель «СексКонтроль спот-он». Нигде в мире наружно такие препараты не применяют, опасаясь последствий для окружающих!

Дело в том, что после нанесения капель «СексКонтроль спот-он» на холку животного только часть препарата всасывается в организм питомца, а 30% высыхает на коже и шерсти, а затем разносится в окружающей среде. То есть, около трети высокоактивных стероидов, способных прерывать овуляцию, предотвращать беременность и угнетать половую активность у млекопитающих, включая человека, разносится по квартирам хозяев, если животные полностью не изолированы.

Всасываясь и накапливаясь в организме, посторонние гормоны нарушают естественный гормональный баланс, что может привести к негативным последствиям. Представьте себе обычную семью с маленькими детьми, которая завела себе кота или кошку. В течение нескольких недель на животное капают высокоактивными стероидными гормонами, часть которых не впитывается, а высыхает на шерсти. Гладить такого кота — все равно, что принимать гормональные препараты.

НУЖНО ИЗОЛИРОВАТЬ

В своей статье ученые подчеркнули, что во время применения препарата необходимо изолировать животных. Но в инструкции к препарату об этом нет ни слова. Там лишь сказано, что животное не следует гладить и подпускать к маленьким детям в течение 72 часов.

Фото: Александр КОЖЕМЯКИН.

Между тем, как выяснили ученые, остатки гормонального препарата на шерсти животного через 72 часа составляют почти 10% (!!!), и даже через 7 дней присутствуют в небольшом количестве.

Фото: Александр КОЖЕМЯКИН.

Нужно особо отметить, что часто любители животных и вовсе пренебрегают мерами предосторожности. Вот типичный отзыв на «СексКонтроль спот-он» на портале irecommend.ru одной страстной любительницы кошек: «Я нанесла 2 капли… Кошка никак не отреагировала на мои манипуляции, просто пошла своей дорогой. С тех пор она больше не "звала кота", а прошло больше месяца».

Фото: Александр КОЖЕМЯКИН.

ПЕРЕПИСАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Разработчиком препарата «СексКонтроль спот-он» является немецкая компания Neoterica GmbH, производителем – связанная с ней компания «Экопром»/«Неотерика». Нам не удалось обнаружить в открытом доступе результатов исследований безопасности препарата «СексКонтроль спот-он».

При этом трудно представить, что разработчик и производитель не знают о способности высокоактивных стероидов проникать в организм человека через кожу и слизистые покровы. Но вместо того, чтобы убрать «СексКонтроль спот-он» из продажи, в «Экопром»/«Неотерика» только переписывают инструкцию к препарату, уменьшая срок изоляции животного. В инструкции к препарату 2015 года речь шла о 14 сутках частичной изоляции. Позже этот срок сократили до 72 часов.

Фото: Александр КОЖЕМЯКИН.

Что это? Безответственность или умышленное пренебрежение правилами безопасности в погоне за прибылью? И почему после случая с препаратом «Неотерика Протекто» регулирующие органы, санитарные службы, прокуратура и другие ведомства не обратили пристальное внимание на компании Neoterica GmbH и «Экопром»/«Неотерика»?

«СексКонтроль спот-он» продается с 2015 года. Все это время половые стероидные гормоны от «Экопром»/«Неотерика» накапливаются в организмах любителей животных. Зато компания – производитель, видимо, заработала десятки миллионов рублей. Хочется верить, что чиновникам Россельхознадзора, Роспотребнадзора, курирующему эти ведомства вице-премьеру правительства Виктории Абрамченко, не безразлична судьба россиян.

КСТАТИ

Обратившись к данным аналитической компании RNC Pharma, мы выяснили, что только с 2019 года компания «Экопром»/«Неотерика» продала почти 117 тысяч упаковок этих таблеток и кабель.. - около 3 килограммов гормонов попало под ноги владельцев котов и кошек.

Подготовил: Константин ВАСИЛЕВСКИЙ.