Иммунологи выступили с важным заявлением: Нынешний сезон гриппа будет рекордным за последние пять лет

Нынешний сезон гриппа станет рекордным за последние 5 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИДЕМ НА РЕКОРД

- По данным за прошлую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ у нас в стране выросла на 38% (по сравнению с предыдущими 7-ю днями. - Ред.), - рассказала на пресс-конференции в четверг, 1 декабря, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, д.м.н. Елена Малинникова. - Самый большой скачок заражений мы видим среди детей.

Именно такая ситуация сейчас в Москве, подтвердила профессор кафедры детских инфекционных болезней РМАНПО, д.м.н. Татьяна Чеботарева. По ее словам, около 60% малышей и подростков, попадающих в столичные больницы, госпитализируются с диагнозом грипп. Этот вирус вышел сегодня первое место, потеснив ковид, отметили специалисты. «На текущей неделе гриппа в городе стало намного больше. Он традиционно начинает с детей, а затем вспышка переходит на взрослых», - пояснила Чеботарева. Это значит, что в ближайшее время нас ждет дальнейший рост заболеваемости.

- Не исключаю, что нынешний сезон гриппа станет рекордным за последние 5 лет, - заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Во-первых, у вспышек этого заболевания наблюдается цикличность: они накрывают нас в среднем раз в 5-6 лет. Во-вторых, де-факто практически полностью отменены антиковидные меры. В предыдущие два года они успешно защищали нас и от гриппа.

Эксперт призвал всех надевать маски или респираторы в общественных местах. И тут же признал: если такая мера не будет введена в обязательном порядке, как ранее при ковиде, большинство людей проигнорируют рекомендации. Тем не менее, строгие требования о ношении масок и кьюар-коды к нам уже точно не вернутся, уверены инфекционисты Малинникова и Чеботарева.

«ЖДИТЕ ОБЛЕГЧЕНИЯ НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ»

Среди циркулирующих сейчас штаммов преобладает А(H1N1), известный в народе как свиной грипп. Татьяна Чеботарева перечислила его характерные черты:

- Заболевание стартует с очень выраженной интоксикации. Она проявляется в сильной головной боли, тошноте. Мучит ломота в мышцах и суставах.

- Самые тяжелые - первые-вторые сутки. На третий день обычно становится легче.

Прививка радикально снижает риск тяжелой формы гриппа и защищает от опасных осложнений, напомнила Елена Малинникова. Стоит ли вакцинироваться сейчас, когда бурно растет заболеваемость? Эксперты ответили так: если в течение 5-7 дней после укола вы можете избегать контактов (например, работаете на удаленке, сидите в декрете), то можно смело прививаться. Если же вы продолжаете ездить на работу и бывать в людных местах, то в случае встречи с вирусом вскоре после вакцинации «каждого ждет свой сценарий». У кого-то все пройдет гладко. А у кого-то могут усилиться постпрививочные реакции, предупредила Татьяна Чеботарева.

МИКСТ-ИНФЕКЦИЯ: КТО РИСКУЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ НЕСКОЛЬКИМИ ВИРУСАМИ ОДНОВРЕМЕННО

В медицине это называется сочетанная, или микст-инфекция. Хотя грипп сейчас и занял главенствующее место, ковид никуда не ушел, напоминают врачи. Инфекционист Малинникова рассказала, у кого повышен риск подхватить оба вируса.

1. Люди с серьезными хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, онкологическими и т. д.

2. Люди старшего возраста (60+).

3. Маленькие дети.

При сочетанной инфекции грипп и ковид как бы усиливают друг друга. Болезнь протекает тяжелее, отметила доктор Малинникова.

А что будет, если, скажем, человек сначала заразился риновирусом (этот возбудитель сейчас тоже на подъеме), а потом встретился с «короной»? Оказывается, уже есть масштабные исследования с потрясающим результатом.

- У обоих этих возбудителей одни и те же входные ворота - наша носоглотка, - рассказал на пресс-конференции заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. - Было установлено: если сначала заселяется риновирус, то в носоглотке быстро активируются механизмы врожденного иммунитета. Вырабатывается защитный белок-интерферон и запускает каскад реакций, которые делают клетку невосприимчивой к другим вирусам. В том числе - к коронавирусу и гриппу! Поэтому люди, переболевшие «риновирусной» простудой, какое-то время защищены от ковида (сколько это длится - на сегодня не известно. - Ред.).

Если же до вашей носоглотки первым добрался коронавирус, то не позавидуешь. Возбудитель COVID-19, наоборот, подавляет иммунный ответ, пояснил Чумаков. Из-за этого человек, переболевший ковидом, становится повышенно восприимчивым к заражению другими инфекциями.