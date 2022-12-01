Сколько можно сэкономить на селедке под шубой, если покупать продукты по акции

Эксперты взяли классический рецепт салата в расчете на четыре порции Фото: Иван ПРОХОРОВ

Вместе с «Макдоналдсом» из России ушел не только Биг Мак, но и индекс Биг Мака. Напомним, этот полушутливый показатель в конце каждого года высчитывают эксперты британского журнала The Economist. И сравнивают цены на бургер - как с прошлыми годами, так и с другими странами. Просто к сведению: в прошлом году Биг Мак в России стоил 135 рублей и был одним из самых дешевых среди всех стран, где работает… Простите, где работал McDonald’s.

В нынешнем году по некоторым причинам этот индекс для России рассчитать не получится. Но, как говорится, на всякий McDonald’s у нас найдется своя «Вкусно - и точка», а на всякий The Economist - свой СберМаркет! Который решил импортозаместить недружественный индикатор. И ввел в оборот экономистов новый показатель - индекс селедки под шубой.

Эксперты взяли классический рецепт салата в расчете на четыре порции: 400 г сельди, 600 г картофеля, 800 г свеклы, 300 г моркови, 4 яйца, 1 луковица и 250 г майонеза. В результате индекс селедки под шубой - то есть суммарная цена ингредиентов в среднем по стране - на сегодня составляет 387 рублей. К слову, аналитики оказались настолько близки к народу, что заодно решили рассчитать: сколько потратит россиянин, если по привычке будет брать продукты по акции. Вышло 296 рублей — дешевле на 91 рубль, почти на треть. Вот это настоящее импортозамещение: на Биг Мак - то скидок отродясь не было!

«И зачем нам тот селедочный индекс?» - спросит читатель. Пока - просто так, для информации. Но вообще-то со временем он может стать важным экономическим индикатором. Если высчитывать его каждый год, можно более-менее точно определить уровень предновогодней инфляции в стране.

Жаль, в отличие от Биг Мака, высчитать этот индекс для всего мира не удастся. Кроме России, салат из селедки со свеклой готовят разве что в нескольких странах Северной Европы. А цены во всяких Голландиях повыше, чем у нас. Поэтому в любом случае, по индексу селедки под шубой наша страна - впереди планеты всей. Выходит, хороший индекс. Оставляем.