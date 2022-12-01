Мария Максакова нанесла внезапный удар по оскандалившейся Анне Нетребко

Нетребко угодила в скандал и отменила все выступления в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анна Нетребко часто откровенничает с поклонниками. Оперная прима не раз рассказывала публике историю своего пути к успеху. Как уверяет звезда, в голодные 90-е годы ей часто не хватало денег даже на еду. Ради пропитания она мыла полы в Мариинском театре. Правда, звезде сцены поверили не все.

Сбежавшая на Украину Мария Максакова внезапно поставила под сомнение рассказ Анны Нетребко о нищете. Скандальная блондинка уверена, что артистка выдумала слезливую историю для того, чтобы вызвать жалость публики. "Были жуткие деревянные швабры и грязные вонючие тряпки. Мы мыли вход, где все люди ходили, оставляли грязь, песок и воду, мы черпали ее совками в ведра..." - делилась Нетребко.

По словам Максаковой, ее коллега по оперной сцене никогда ни в чем не нуждалась. "С самого начала вся эта легенда о том, какой она была поломойкой - это, конечно же, вранье. По-моему, ее дед заведовал казачьим хором, и все у нее было в порядке, и нигде она не побиралась", - огорошили признанием Мария.

Помимо прочего высказалась блондинка и о таланте Нетребко. "Она сейчас находится далеко не в самой блестящей форме. Со своим голосом непонятно что сделала", - считает знаменитость.

Напомним, ранее Нетребко угодила в скандал и отменила все выступления в России. Она пошла на этот шаг из-за боязни потерять австрийское гражданство и роскошную недвижимость в Вене. Анна нелестно высказавшись в адрес России. "В какой-то момент я испугалась, что меня ошибочно могут занести в санкционный список. Или что меня могут лишить австрийского паспорта, и я могу потерять все. У меня также было несколько ночей, когда я боялась следующего утра. Я забочусь о своей семье. Я не могу угодить всем. Да, я в каком-то смысле хочу усидеть на двух стульях. И даже на трех, если придется..." - делилась она.

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