Анекдоты: В Германии выражение «отечественный автомобиль» не считается ругательным

Из выступления подсудимого в зале суда:
- У нас в стране правосудие или что? За что я деньги плачу?
* * *
- Почему ты плачешь?
- Я мужик, я не должен перед тобой отчитываться!
* * *
Мозг человека устроен удивительным образом. Он работает постоянно с момента рождения до момента покупки смартфона.
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Цены на алкоголь поднимают, чтобы люди меньше пили, на сигареты - чтобы меньше курили. Интересно, а с какой целью поднимают плату за ЖКХ?
* * *
Если в биатлоне штрафной круг 150 метров заменить на штрафную стопку 150 мл, то смотреть станет значительно интереснее.
* * *
Разгневанный муж врывается в дом.
- Так! Я все знаю!!!
Жена реагирует мгновенно:
- Тогда скажи, сколько притоков у Дуная?
* * *
Мужик приходит в роддом, врач:
- Прыгайте от счастья, у вас четверня родилась.
- Я бы прыгнул, но толку не будет, низко, первый этаж.
* * *
- Я вижу, капитан, у вас плохое настроение. Что-нибудь случилось?
- Я выиграл главный приз в телевизионном конкурсе.
- Так это же хорошо!
- Кому как! Второй и третий - денежные, а первый - туристическая поездка на нашем теплоходе.
* * *
Парень и девушка занимаются спортивной ходьбой, девушка очень нравится парню, поэтому после тренировки он спрашивает:
- Может, сходим куда-нибудь?
- А куда?
- Давай в Челябинск?