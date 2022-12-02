Анекдоты: В Германии выражение «отечественный автомобиль» не считается ругательным

Из выступления подсудимого в зале суда:

- У нас в стране правосудие или что? За что я деньги плачу?

* * *

- Почему ты плачешь?

- Я мужик, я не должен перед тобой отчитываться!

* * *

Мозг человека устроен удивительным образом. Он работает постоянно с момента рождения до момента покупки смартфона.

* * *

Цены на алкоголь поднимают, чтобы люди меньше пили, на сигареты - чтобы меньше курили. Интересно, а с какой целью поднимают плату за ЖКХ?

* * *

Если в биатлоне штрафной круг 150 метров заменить на штрафную стопку 150 мл, то смотреть станет значительно интереснее.

* * *

Разгневанный муж врывается в дом.

- Так! Я все знаю!!!

Жена реагирует мгновенно:

- Тогда скажи, сколько притоков у Дуная?

* * *

Мужик приходит в роддом, врач:

- Прыгайте от счастья, у вас четверня родилась.

- Я бы прыгнул, но толку не будет, низко, первый этаж.

* * *

- Я вижу, капитан, у вас плохое настроение. Что-нибудь случилось?

- Я выиграл главный приз в телевизионном конкурсе.

- Так это же хорошо!

- Кому как! Второй и третий - денежные, а первый - туристическая поездка на нашем теплоходе.

* * *

Парень и девушка занимаются спортивной ходьбой, девушка очень нравится парню, поэтому после тренировки он спрашивает:

- Может, сходим куда-нибудь?

- А куда?

- Давай в Челябинск?