Маск отказался воевать с Apple

Маск знает, что делает. Недаром он – богатейший человек планеты Фото: REUTERS

Мировой новостью стал в начале недели неожиданный наезд богатейшего человека планеты на технологического гиганта, основанного самим Стивом Джобсом.

ИЛОН В ПОХОД СОБРАЛСЯ

Маск в серии твитов забил тревогу. Дескать, Apple без объяснения причин угрожает удалить Twitter из своего магазина приложений App Store. Угроза действительно серьезная. Если так случится, пользователи айфонов и айпадов во всем мире не смогут скачивать себе Twitter. По оценкам экспертов, соцсеть Маска потеряет потенциальный доступ более чем к 1,5 млрд мобильных устройств по всему свету.

Кстати, вскоре после покупки Маском Twitter в конце октября за 44 миллиарда долларов, глава App Store Фил Шиллер удалил там свой аккаунт. Не отсюда ли ветер дует?

Впрочем, есть опасность посерьезнее удаления из App Store . Свежеприобретенная компания Маска убыточна. Реклама - основной источник ее дохода. Apple - один из главных рекламодателей Twitter. По данным MediaRadar Inc, за 10 месяцев потратила на рекламу в соцсети около $39 млн.

С приходом Маска ситуация изменилась. "Apple почти перестала размешать рекламу в Twitter . Они что, ненавидят свободу слова в Америке? – возмущается Илон.- Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет утрачена даже в Америке, впереди нас ждет тирания» Ни больше, ни меньше! А Маск, с некоторых пор, позиционирует себя как главного борца за свободу слова на планете.

Есть у него еще одна претензия к «яблочной» компании. «Знаете ли вы, что Apple облагает 30% налогом все, что вы покупаете в App Store?» - ошарашил миллиардер публику. И заявил, что лучше будет воевать, чем платить «яблоку» налог в 30% .

И, как бы между прочим, разместил в сети фото своей прикроватной тумбочки. На ней – два пистолета!

Несколько дней аналитики ломали головы, зачем все это Маску. Дескать, конфликтовать с Apple чревато для бизнеса. Подобные примеры уже были. "Миллиардер Маск знаменит тем, что не любит, когда ему указывают, что делать. Но когда речь идет о Twitter , у Apple на руках все козыри", - вынес приговор корреспондент Би-би-си по вопросам новых технологий Джеймс Клейтон.

Но Маск знает, что делает. Недаром он – богатейший человек планеты. Психическая атака удалась. Миллиардер Тим Кук, сменивший покойного Стива Джобса на посту генерального директора Apple, лично пригласил бузотера на переговоры. В штаб-квартиру в Купертино, Калифорния. И даже провел гостю экскурсию по знаменитому парку с прудом, заложенному Стивом Джобсом. Что они обсуждали, словоохотливый обычно Маск умалчивает. Ограничившись комментарием, что «разговор был хорошим». «Среди прочего, мы разрешили недоразумение по поводу возможного удаления Twitter из App Store. Тим ясно дал понять, что Apple никогда не думала об этом».

Кстати, перед встречей с Куком Маск удалил свой твит о том, что идёт на войну с Apple.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ ОБАМУ

Ради чего стоило затевать этот сыр-бор на весь мир, публично стращать войной, выкладывать в сеть пистолеты? Это знает только Маск. Наверняка он остался в выигрыше после встречи с Тимом Куком, получил желаемые дивиденды. Хайп для него давно уже стал двигателем бизнеса. Хотя случались и проколы. Но при его-то деньжищах…

Громкий скандал с компанией Кука, помимо прочего, привлечет новых пользователей. И Твиттеру, и лично его хозяину. Кстати, его прикроватная тумбочка с пистолетами и банками диетической колы уже стала мемом. Народ устроил флешмоб, лихо постит сейчас фото своих тумбочек… Расширение аудитории - одна из декларируемых целей Маска. Похоже, в будущем он перейдет от рекламной модели Twitter к платной подписке. В конце ноября уже отложил запуск платной подписки Twitter Blue: $7,99 в месяц за «синюю галочку» верификации.

Не зря же он развил бурную деятельность в соцсети после ее покупки. За ноябрь получил 8,6 млн новых подписчиков. Всего их у Илона – 120 миллионов. Пока. Аналитики подсчитали, что миллиардер на работе твитит каждые 15 минут. И 17 января такими темпами обгонит Барака Обаму, у которого 130 млн подписчиков. И тогда Маск действительно станет в Twitter самым главным.