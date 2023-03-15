Отголоски пандемии: ученые обнаружили новое отклонение в организме переболевших ковидом

Фото: Shutterstock

Во вторник, 14 марта, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сделал обнадеживающее заявление. В этом году пандемия COVID-19 будет объявлена завершенной, порадовал глава ВОЗ. Напомним, несколькими днями ранее, 11 марта, исполнилось ровно три года с официального старта глобальной атаки коронавируса. С тех пор на планете переболело более 654 миллионов человек. И для многих инфекция не прошла бесследно.

Изучая последствия перенесенной «короны», исследователи выясняют все новые подробности. Специалисты Центра клинической эпидемиологии Сент-Луиса (штат Миссури, США) проанализировали данные о состоянии здоровья более 50 тысяч человек, подхвативших ковид. И пришли к выводу: похоже, зловредный вирус провоцирует дислипидемию. Это нарушение нормального обмена липидов (жиров) в крови с мощным скачком «плохого» холестерина. Ученые достоверно установили, что пострадавшие заработали такое осложнение именно после ковида. И повышенный уровень липидов сохранился аж через год. В то время как у контрольной группы - счастливцев, избежавших встречи с коронавирусом в период наблюдений, холестерин не вырос.

Еще несколько тревожных деталей:

- липопротеины высокой плотности, или «хороший» холестерин, защищающий стенки сосудов, у перенесших коронавирусную инфекцию чаще оказывается пониженным;

- сбой обмена жиров в крови настигает в равной степени легко и тяжело переболевших. «Риск и распространенность нарушений не зависели от тяжести течения COVID-19», - пишут авторы научной работы.

Как жить дальше с этими знаниями и что делать тем, кто успел подхватить коронавирус не один раз (а это большинство из нас), выяснила «КП».

ПРОВЕРЯЙСЯ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ДОЛЬШЕ ЖИТЬ

Опасность дислипидемии в том, что она приводит к атеросклерозу. То есть отложению холестериновых накоплений на стенках кровеносных сосудов. Просветы артерий и капилляров сужаются, нарушается кровообращение. Растет риск образования тромбов, развития инфарктов и инсультов. К счастью, современная медицина позволяет избежать опасных для жизни последствий. Главное - вовремя обнаружить нарушения, получить схему лечения и добросовестно ей следовать.

Отправная точка - сдача анализов. Бесплатный вариант это проверка уровня холестерина в рамках диспансеризации по полису ОМС. Начиная с 40-ка лет она полагается ежегодно, от 18 до 39 лет - раз в три года. При желании можно пройти углубленную диспансеризацию - ее ввели с лета 2021 года специально для переболевших ковидом. Причем, доказывать факт болезни не требуется. Кроме уровня холестерина при «углубленке» проверяется и ряд других важных биохимических показателей крови.

Если вы планируете оплачивать анализы из своего кошелька или за счет ДМС (добровольного медстрахования), то оптимальным вариантом будет липидограмма, поясняют кардиологи. Это развернутое исследование соотношения липидов в крови, в ходе которого определяются показатели «плохого», «хорошего» холестерина, триглицеридов (еще один важный элемент липидного обмена). А также оценивается степень риска атеросклероза.

НА ЗАМЕТКУ

Как интерпретировать результаты анализов

Современные нормы холестерина:

1) общий холестерин < 5,2 ммоль/л

2) липопротеины низкой плотности («плохой» холестерин):

- до 3,3 ммоль/л у здоровых людей, не имеющих факторов риска (см. ниже);

- 1,5 - 1,8 ммоль/л - при наличии факторов риска: если у человека есть воспаление эндотелия (внутренней выстилки кровеносных сосудов). Как правило, эндотелиит есть у курильщиков, лиц с диабетом, лишним весом;

- ниже 1,4 ммоль/л - при высоком риске сердечно-сосудистых катастроф. То есть, если у человека уже был инфаркт, инсульт, обнаружены крупные бляшки в артериях;

3) липопротеины высокой плотности («хороший» холестерин) > 1 ммоль/л

4) триглицериды < 1,5 ммоль/л

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАШКАЛИВАЮТ

Если у человека повышен «плохой» холестерин, но нет серьезных факторов риска (курение, лишний вес, диабет, гипертония), то на первом этапе обычно рекомендуется изменить образ жизни. Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников дает такие советы:

- если у вас есть лишний вес, нужно похудеть. Это способствует снижению уровня холестерина;

- из продуктов полезны морская рыба, красный рис, орехи, овощи и фрукты. Яичницу тоже можно. А вот животные жиры (сливочное масло, жирное мясо) стоит ограничивать;

- мощный оздоравливающий фактор - физнагрузки. Под их действием растет «хороший» холестерин и уменьшается «плохой».

Если через 3-6 месяцев после изменения образа жизни холестерин не возвращается в норму, врачи назначают лекарственные препараты.

В ТЕМУ

Увидеть по глазам

Признаки повышенного холестерина можно заметить на лице и коже.

При зашкаливающем уровне холестерина его отложения могут появляться в таких местах, что становятся заметны невооруженным глазом, рассказал член правления Национального общества по изучению атеросклероза профессор Геннадий Коновалов. В частности, появляются:

- ксантелазмы - небольшие желтоватые бляшки на веках и вокруг глаз;

- липоидная дуга на роговице - серый или мутно-белый круг, очерчивающий радужку глаза;

- ксантоматоз - небольшие наросты белого или желтоватого цвета на теле.

Все это сигналы для скорейшего обращения к врачу. В то же время при их отсутствии не стоит обольщаться - зачастую «плохой» холестерин ведет себя как «тихий» убийца, говорят кардиологи. Поэтому регулярно стоит проверять его уровень в крови: начиная с 40-ка лет - ежегодно. А переболевшим ковидом нужно дополнительно сдать анализ после выздоровления.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли похудеть на интервальном голодании (подробнее)