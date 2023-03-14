Путин поддержал идею вынести тюрьмы из центров городов

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Во вторник Владимир Путин провел совещание по развитию дальневосточных городов.

- Предстоит приложить серьезные усилия, чтобы кардинально повысить качество жизни людей в дальневосточных регионах, создать комфортную и безопасную городскую среду, решить инфраструктурные, экологические проблемы, - перечислил президент.

И вот что конкретно предстоит сделать:

1. Модернизировать электро- и теплоснабжение, построить качественное жилье и инфраструктуру, износ которой в некоторых местах близок к критическим отметкам.

2. Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно: в ближайшие десять лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край

3. освободить центры городов от тюрем и военных баз.

- В центральной части дальневосточных городов значительные территории занимают объекты Минобороны, ФСИН, других федеральных ведомств. Известно, что есть предложения по выводу таких объектов в другие места, чтобы освободившееся пространство использовать для возведения жилья, социальных объектов, парков и так далее и тому подобное, - заметил глав астраны.

4. Нужно эффективно использовать географические преимущества дальневосточных городов, расширить транзитные коридоры и увеличить встречные грузопотоки из Азии.

5. Надо настроить систему профессионального образования. Дальневосточные вузы, колледжи, техникумы должны получить новую учебную базу, усилить кооперацию с бизнесом, который работает в этих регионах.