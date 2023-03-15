Военная спецоперация на Украине 15 марта 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 марта 2023 года.

Издание Washington Post сообщило о снижении качества вооруженных сил Украины из-за больших потерь опытных военных.

В издании подчеркнули, что Украина потеряла многих младших офицеров, которых в течение девяти лет обучали США. Это вызывает сомнения в возможности украинской армии провести обещанное наступление весной 2023 года.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины во вторник, 14 марта, об этом свидетельствовали данные официального ресурса по оповещению населения.

Офицер ВСУ Валерий Прозапас заявил, что на фоне нехватки сил, а также средств украинская армия на данный момент не способна позволить серьезных наступательных действий в Донбассе, указав на то, что ситуация находится в «оперативном тупике».

Российские военнослужащие уничтожили две установки РСЗО и две РЛС украинской армии, об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневной сводки Минобороны России.

ВСУ теряют под Артемовском 10-11 тысяч военнослужащих каждый месяц, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Кроме того, Пригожин опроверг сообщения о найденных в шахтах Артемовска и Соледара миллионах единиц вооружения. Он назвал эту информацию легендой, отметив, что шахты заминированы.

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