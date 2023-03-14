Герой спецоперации «Z» подполковник Воскресенсков спас триста мирных жителей

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Зри в роте – семью, в начальнике – отца, в товарище – родного брата», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Оттеснен враг – неудача. Отрезан, окружен, рассеян – удача».

ВЫВЕЛ КОЛОННУ ИЗ-ПОД ОГНЯ

Старший лейтенант Александр Ксенофонтов

«В ходе специальной военной операции старший лейтенант Александр Ксенофонтов выполнял задачи по обеспечению оперативной информацией командование батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил для управления подчиненными подразделениями. Во время ведения боевой работы не раз подвергался артиллерийскому обстрелу и действиям диверсионно-разведывательных групп противника. В один из дней колонна батальонной тактической группы бригады управления, в составе которой находился Александр, двигаясь в заданный район, подверглась массированному огневому удару со стороны украинских националистов. Ксенофонтов быстро сориентировался в обстановке и вывел колонну из-под огня боевиков в безопасное место. Организовав оборону колонны силами охранения, Александр вернулся на место обстрела, где оказал помощь получившим ранения военнослужащим, после чего вынес их в район расположения колонны, чем спас их жизнь. В дальнейшем старший Ксенофонтов организовал эвакуацию раненых в медицинский отряд. Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Ксенофонтова позволили сохранить жизни военнослужащих».

СПАС ТРИСТА МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Подполковник Денис Воскресенсков

«Подразделение военной полиции под командованием подполковника Дениса Воскресенскова выполняло задачу по патрулированию одного из районов на освобожденных территориях. Продвигаясь по маршруту, Денис обнаружил вооруженную группу украинских националистов, двигавшихся в направлении освобожденного населенного пункта. Мгновенно оценив ситуацию, Воскресенсков вместе с подчиненными, несмотря на неравные силы, вступил в бой с вооруженными боевиками. В ходе боя Денис умело руководил огнем подчиненных. Активными наступательными действиями военнослужащим военной полиции удалось сковать противника на труднопроходимом участке местности. После того, как часть националистов была уничтожена, остальные диверсанты, понимая, что сопротивление бесполезно, сложили оружие и были задержаны. Спустя несколько дней, в целях обеспечения безопасности мирного населения Денис осуществлял эвакуацию гражданских лиц вглубь освобожденных территорий. Украинские националисты, стремясь осуществить провокацию в отношении российских войск, артиллерийским и минометным огнем атаковали колонну с беженцами. В результате обстрела Воскресенсков был тяжело ранен, однако невзирая на ранение, грамотно оценив обстановку, продолжил эвакуацию людей. Подполковник Воскресенсков увел колонну с линии огня в безопасное место, чем спас жизни более 300 мирных граждан».

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