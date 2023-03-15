Нинидзе пришла на премьеру в экстремальном мини, а бывшая жена Грачевского показала лифчик

Актриса Нино Нинидзе с режиссером Кириллом Кузиным. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 14 марта прошла премьера мистической комедии режиссера Кирилла Кузина «Сергий против нечисти: Шабаш». Киноистория стала продолжением сериала «Сергий против нечисти», высоко оцененного и критиками, и зрителями. В новой ленте главные герои Сергий и Катя сражаются со свирепой фольклорной чертовщиной - генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых, терроризирующих людей, а также самим Вием. В этих непростых условиях между борцами с потусторонним намечаются романтические отношения: Сергий пытается всеми силами растопить сердце Кати.

Главные роли в комедии сыграли Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко. В картине также снялись Ирина Розанова, Нино Нинидзе, Игорь Жижикин, Дмитрий Куличков и другие актеры.

Лукерья Ильяшенко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На красной дорожке рядом с режиссером Кириллом Кузиным в этот вечер позировала Ирина Розанова. Актриса летом отметит 62-летие, и в это верится с большим трудом. Звезда «Интердевочки» по-прежнему роскошно выглядит: элегантная стрижка, яркий джемпер, модные очки и фирменная обаятельная улыбка.

Ирина Розанова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще одна актриса, снявшаяся в проекте - Нино Нинидзе – выбрала для премьеры экстремальное мини. Дочь звезды «Небесных ласточек» Ии Нинидзе пришла в кинотеатр в розовом костюме и белом топе. Короткая юбка позволила Нино похвастаться длинными и безупречно стройными ногами. Образ дополнили бежевые сапоги, укладка в виде легких локонов и макияж в естественных тонах.

Нино Нинидзе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Достойную конкуренцию Нино составила экс-жена Грачевского. Недавно Анна объявила о разводе со своим последним мужем - баскетболистом Артемом Кузякиным. Теперь 36-летняя телеведущая – завидная невеста, что она, видимо, и решила подчеркнуть. Анна появилась в кинозале в распахнутой клетчатой рубашке, накинутой на голое тело. Грачевская продемонстрировала стройную фигуру, обтянутую черными кожаными брюками, и соблазнительный бюст в черном бюстгальтере.

Анна Грачевская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Виктория Дайнеко пришла на премьеру вместе с женихом. Избранника 35-летней певицы зовут Роман. Он разведен, воспитывает двух дочерей от предыдущего барка с экс-сотрудницей «Газпрома». Говорят, молодой человек занимается бизнесом. Сама Виктория, обжегшаяся на отношениях с певцом Алексеем Воробьевым и пережившая неудачный брак с музыкантом Дмитрием Клейманом, не торопится представлять нового возлюбленного широкой публике.

Виктория Дайнеко с бойфрендом Романом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Премьеру новой комедии также посетила актриса Ирина Безрукова. Экс-супруга режиссера Сергея Безрукова выбрала для похода в кинотеатр модный джемпер, расшитый стразами, и кружевную юбку с блестками. Выглядела 57-летняя Ирина как всегда безупречно.

Ирина Безрукова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В отличие от Безруковой Мария Голубкина давно перестала подбирать модные наряды для выходов в свет. Бывшая жена Николая Фоменко предпочитает практичность. Вот и в этот раз актриса появилась на красной дорожке в удобных черных брюках и сером джемпере. Актриса собрала волосы в простой хвост и не позаботилась о макияже. Зрители премьеры не преминули отметить, что хотя Мария на 8 лет младше Ирины Безруковой, выглядят они как минимум ровесницами.