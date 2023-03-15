Александра Морозова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Слава (Анастасия Сланевская) готовится стать бабушкой в 42 года. Ее дочь Александра Морозова скоро подарит ей внука. Минувшим вечером будущая мама появилась на премьере мистической комедии «Сергий против нечисти: Шабаш». 24-летняя Саша выбрала для выхода в свет короткое розовое платье, шубку и сумочку в тон. Просторный наряд не смог скрыть заметно округлившийся животик будущей мамочки.

На премьеру Александра пришла одна, без своего мужа Андрея Дедова. Молодые люди поженились 25 ноября, когда невеста уже была беременна. 25-летний жених Морозовой Андрей работает в автобизнесе. До свадьбы молодые люди встречались восемь лет.

Дочь певицы Славы вышла в свет на последних месяцах беременности. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александра рассказала, что жених сделал ей предложение в очень романтической обстановке. Андрей ждал Сашу после занятий в университете. Молодой человек спрятался за углом, а потом незаметно вышел с табличкой, на которой было написано: «Выходи за меня замуж» и встал на одно колено.

«Выходит с цветочками, с табличкой, на колено встал. Я ему говорю, вставай, вставай, мне неловко. Тут студенты ходят, хлопают, радуются», - рассказала Александра Морозова во время телешоу.

В соцсетях Саша рассказывает подписчикам о том, как протекает ее беременность. Дочь Славы уже набрала 15 килограммов и переживает, что это не предел. Впрочем, гораздо важнее для нее, чтобы ребенок родится здоровым. После появления малыша на свет Александра планирует записаться в спортзал.

Молодой муж Саши во всем поддерживает ее. Будущие родители решилась на парные роды – на этом настоял Андрей. Саша признается, что очень переживает, как все пройдет, поэтому поддержка супруга будет как никогда кстати.

Дочь Александру певица Слава родила в 19 лет. С первым мужем Константином Морозовым артистка рассталась из-за бытовых разногласий. У звезды также есть десятилетняя дочь Антонина Сланевская. Девочка родилась в гражданском союзе с бизнесменом Анатолием Данилицким.