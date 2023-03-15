Спасатели МЧС России отправятся в арктическую экспедицию

Фото: МЧС

Во вторник, 14 марта, на базе Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России прошел смотр готовности личного состава к участию в научной экспедиции в российской Арктике.

«Имущество и экипировку ее участников оценил советник главы МЧС России Даниил Мартынов, - рассказали KP.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - На смотр были представлены средства связи и оказания неотложной помощи, спецодежда, индивидуальные рационы питания. Готово все необходимое для автономного жизнеобеспечения специалистов в суровых условиях Арктики».

Фото: МЧС

В этой необычной экспедиции примут участие более 70 человек. Их задача - испытать и апробировать свыше двух десятков новейших и перспективных образцов техники, оборудования, экипировки и снаряжения.

И - обязательно надо добавить, что эта экспедиция пройдет в рамках межведомственных опытно-исследовательских учений «Безопасная Арктика – 2023».

Фото: МЧС

Старт назначен из Нарьян-Мара на 26 марта. Участникам предстоит преодолеть свыше 1,6 тысячи километров по маршруту: вахтовый поселок Варандей – поселки Каратайка – Амдерма – Усть-Кара – компрессорная станция Ярынская (побережье Бадарацкой губы) – город Лабытнанги.

Финиширует экспедиция в Салехарде 7 апреля.