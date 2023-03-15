Экономика Европы завязла в болоте: глава Европейского Центробанка выдала неожиданное признание в разговоре с "Зеленским"

Лагард признала, что экономика Европы завязла в болоте Фото: REUTERS

Российские пранкеры Владимир Столяров (Вован) и Алексей Кузнецов (Лексус), решив разыграть председателя Европейского центробанка Кристин Лагард, поставили собственно розыгрыш не на главное место. Представившись президентом Зеленским, они выведали у собеседницы много интересной информации, которую ни в еврозоне, но за ее пределами не знает ни один финансовый аналитик.

Лагард признала, что экономика Европы завязла в болоте. «У нас есть проблема с инфляцией из-за проблемных областей, которые мы так и не смогли улучшить после окончания пандемии коронавируса. Цены сначала выросли только из-за стоимости энергоносителей, а затем постепенно за счет роста стоимости удобрений, в частности, цены на продукты питания, а теперь практически повсеместно. Итак, инфляция, которую мы прогнозировали временной, продолжается гораздо дольше, чем предполагалось, и на гораздо более высоком уровне, чем ожидалось», - стала жаловаться она.

Пранкеры Вован и Лексус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мадам председатель, невзирая на возможную реакцию «украинского президента», выразила восхищение своей российской коллегой, Эльвирой Набиуллиной. «Я думаю, что Эльвира, которую я отлично знаю, очень хорошая глава центрального банка. Она очень быстро поняла положение дел и резко увеличила процентные ставки… Так что она проделала великолепную работу. Я без колебаний говорю это», - без обиняков заявила Лагард, признав также, что антироссийские экономические санкции «кусаются не так сильно, как мы ожидали».

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