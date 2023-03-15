Любой, кто живет на социальную помощь через год после прибытия в Швейцарию, должен провести переоценку своих личных активов Фото: REUTERS

Да что эта Швейцария себе позволяет! Мало того, что недавно стали утилизировать снятые с вооружения системы ПВО, вместо того, чтобы безвозмездно передать их Украине, так теперь, вообще, замахнулись на святое! Обязали украинских беженцев продать свои автомобили, если их стоимость превышает сумму получаемых в Швейцарии пособий. Им бы посмотреть "Бриллиантовую руку" и уяснить, как говорилось в том фильме что "наши люди (в данном случае, беженцы – прим. авт.) на такси в булочную не ездят". Они это делают на своих собственных авто.

Местное издание 20 Minuten, ссылаясь на швейцарское ведомство социальной помощи, сообщило, что по швейцарским законам через год после прибытия в страну все живущие на социальную помощь должны провести переоценку своего имущества. Кстати, утилизацию ЗРК вместе передачи Незалежной швейцарцы тоже проводят, ссылаясь на свои законы. Какие-то антиукраинские они там у себя законы понапринимали, а украинцам теперь из-за этого страдать? Так не годится. К богам, сошедшим с небес, так не относятся!

- Любой, кто живет на социальную помощь через год после прибытия в Швейцарию, должен провести переоценку своих личных активов. Правило также распространяется на беженцев из Украины со статусом защиты S. Поэтому автомобили должны быть проданы, если их стоимость превышает пособие для соответствующего размера домохозяйства, - пишет газета.

Продать свой автомобиль необходимо в течение месяца. После чего документы о продаже надо представить в органы социальной службы. И, мало того, что украинцы останутся безлошадными, пособия им и их семьям еще и сократят на сумму, вырученную за продажу машины. Можно и не продавать, но это ничего не изменит. Машину все равно оценят, а пособие сократят на сумму стоимости. Учитывая же, что многие авто, на которых украинские беженцы прибыли в Европу, такого класса, что обычным европейцам остается только провожать их завистливыми взглядами и цокать от восхищения языком, некоторым про пособия наверняка придется забыть. По крайней мере, на какое-то время. К тому же, у украинцев тут наметилось еще одно "попадалово". Ты же в Швейцарии не расскажешь, что путем хитромудрых маневров и полезных знакомств машина и ее растаможка обошлись тебе, дай-то Бог, на Украине в десятую часть реальной стоимости. В Швейцарии в такие "сказки" просто не поверят, хотя для Незалежной это обычная реальность. Закон есть закон, а Швейцария – это вам не Украина.

Кстати, в кантоне Люцерна, где это правило только вводится, зарегистрирован 141 беженец из Украины, имеющий в собственности свое транспортное средство. И 132 из них получают пособия. А вот в кантонах Берн, Базель-Штадт, Цюрих и Аргау это уже рутинная практика.

Какое-то вопиющее безобразие. В Польше беженцев обязали платить за арендуемое жилье. Поляки сокращают выплаты и начинают потихоньку снимать украинский "хомут" с польской шеи. Требуют устроиться на работу, социализироваться, превратиться из "избранных" в обычных. И даже требуют вернуть в казну незаконно полученные украинскими беженцами переплаты в общей сумме 2 млн злотых (практически 500 тысяч долларов). В Германии отказываются принимать беженцев. В Великобритании просто уже выселяют из занимаемого жилья. Кстати, украинские беженцы изобретают все новые и новые формулы борьбы с хозяевами. Так, например, советуют подать на хозяев заявление в полицию, что сексуально-де домогались. И тогда хозяев отселят, пусть это и их жилье, а украинок оставят. Надо понимать, что симпатий к арендаторам такое не прибавляет.

А теперь еще и Швейцария покусилась на святое. Предлагает жить на свои, да еще там, где уровень жизни и цены на все – выше крыши.

Вот честное слово, пора, давно уже пора поместить ее на "Миротворец". Вот только вопрос, всю целиком, или частями, по кантонам. А, что там мелочиться - и Польшу тоже туда же.