На 12 лет осужден солдат ВСУ за покушение на убийство мирных граждан в Луганске

Действия Незнамова были квалифицированы следствием как применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов

В Луганской Народной Республике суд вынес приговор украинскому военнослужащему ВСУ Андрею Незнамову, который в мае 2022 года совершил преступление против мира и безопасности человечества.

«Следственный комитет России установил, что военнослужащий, находясь в Северодонецке, бросил гранату в окно жилого дома на улице Гагарина. В результате произошедшей детонации и разлета осколков находившаяся в помещении женщина получила телесные повреждения, также ей причинен имущественный вред», - сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве отметили, что в ходе следствия назначены и проведены экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая, а также строительно-техническая, подтверждающая размер материального ущерба. Незнамов полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

«Достал из формы гранату РГН и забросил гранату в окно квартиры, женщине, что находилась в квартире получила повреждения. Знал, что она там находится, осознавал, что нанесу вред», - признался Незнамов на допросе.

Действия Незнамова были квалифицированы следствием как применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, покушение на убийство общеопасным способом и умышленное повреждение чужого имущества. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Очередной приговор украинскому военному преступнику – закономерный итог работы правоохранительных органов, которые реализуют принцип неотвратимости наказания. Ранее суды в новых регионах России осудили на сроки от 8,5 до 18,5 лет колонии четверых украинских военнослужащих, совершивших особо тяжкие преступления против мирных жителей Донбасса.

В розыске сотни убийц мирных граждан и пленных военнослужащих. Среди них военнослужащий ВСУ Макаренко, совершивший убийство троих военнослужащих, а также издевавшийся над пленными гражданин Республики Азербайджан Имаев. Объявлены в международный розыск пять граждан Грузии, которым ранее заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения за участие в «Грузинском легионе». Ведется сбор данных, необходимых для привлечения к уголовной ответственности наемников и из других стран.