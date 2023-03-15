Вышел трейлер фильма «Русский крест»: Михаил Пореченков встречается со святым Георгием

Михаил Пореченков, сыгравший в фильме Ивана

«Русский крест» основан на поэме Николая Мельникова, замечательного писателя, поэта и актера, прожившего на свете всего сорок лет (1966-2006). Речь в ней идет о деревенском мужике по имени Иван Росток, который однажды увидел дивный вещий сон: небесный воин сражался со страшным змеем. Вскоре все в жизни Ивана переменилось: горький пьяница, он завязал с самогоном, смастерил из дерева православный крест и пошел с ним собирать деньги на восстановление деревенского храма.

Поставил картину, которая выйдет в прокат 16 апреля, на Пасху, Эдуард Бояков - знаменитый театральный режиссер. Он рассказывает: «Поэма Мельникова написана четырехстопным хореем, размером с богатейшей историей, начиная с былин, духовных стихов и заканчивая современной русской поэзией. Хрестоматийные примеры – «Талисман» Пушкина, «Конек-горбунок» Ершова и «Василий Теркин» Твардовского. Поэзия Мельникова легко вплетается в ткань киноповествования. В образе сторожа Ивана Ростка прорастают черты целого поколения русских людей – растерянных и дезориентированных, оторванных от корней водоворотом истории, вынужденных среди обломков советской идеологии искать ростки новых ценностей, которые не могут не быть вечными. Этот образ глубоко архетипичен. Нам хотелось сподвигнуть зрителя к сопереживанию, к серьезной внутренней работе, которая, возможно, поможет найти ответ на вопрос: «Для чего нам даны испытания сегодняшнего дня?»

А Михаил Пореченков, сыгравший в фильме Ивана, говорит: «Моя роль и простая, и сложная одновременно. В Иване Ростке, на первый взгляд, мало героического. В то же время, его история – история простого человека, прозревшего путь к духовному возрождению и сумевшего повести за собой людей, «собрать народ в Народ». Это история «подвига» в том смысле, который заложен в слово «подвижничество». Уверен, что кинорассказ о жизни Ивана Ростка найдет живой отклик в душах людей».