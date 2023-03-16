Российские звезды возвращаются на Родину: за границей не выжили из-за русофобии, суровых законов и мужиков в юбках

Актер Игорь Жижикин Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока новые русские эмигранты мечутся по свету в поисках нового дома, "старые" и более опытные давно вернулись в Россию. А ведь за бугром у многих из них было всё: деньги, комфорт, слава, признание. Казалось бы, чего не хватает? Как выяснилось, не только берёзок.

"ТВОЯ БАШКА - ТВОИ ПРОБЛЕМЫ"

Актер Игорь Жижикин, который снимался в фильмах Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса, а также играл вместе с Квентином Тарантино, Джонни Деппом и Анджелиной Джоли, за много лет жизни в Штатах так и не стал американцем. Мол, русскому человеку сложно привыкнуть к тамошнему менталитету.

- У меня, например, были жены и американки, и русские: я на себе познал эту разницу, - рассказал Жижикин "КП". - Элементарная вещь: когда ты приходишь домой с работы и говоришь, как у тебя башка болит, американская жена отвечает: "А зачем ты мне на это жалуешься? Ты же знаешь, где таблетки от головы лежат". Мол, твоя башка - твои проблемы. А приходишь к русской, она обо всём расспросит: "Надо же, а отчего, а почему? Может, ты понервничал, может тебе массаж сделать?". А для мужчины это имеет огромное значение.

Впрочем, у американок свои достоинства: с ними, к примеру, не пропадёшь в плане денег - эти леди отлично знают, как сэкономить и накопить. Но Жижикину это не близко: он, по собственному признанию, за всю жизнь не отложил ни копейки - всё тратил на любимых дам.

Дина Корзун Фото: Евгения ГУСЕВА

МИСТЕР НА ШПИЛЬКАХ

Звезда фильма "Страна глухих" Дина Корзун вместе с мужем-швейцарцем жила в Европе 13 лет, и, как уверяет, жила неплохо: играла в театрах, получала награды, снималась в кино по всему миру - например, в хитовом сериале "Острые козырьки". Но всё это время актриса мечтала вернуться в Россию, потому что чувствовала себя чужой в странах, где нельзя случайно ступить на чужой газон или забежать в гости к родственникам без звонка. Кроме того, в богатых семьях Англии и Швейцарии (в первой стране Корзун провела 10 лет, во второй - три года) процветает русофобия и почитание предков-фашистов, а хваленая европейская толерантность принимает самые извращенные формы.

- В нашей школе психологом стал мужчина... на каблуках и в платье. Две мои дочки пришли с уроков и говорят: "Мама, наш психолог в маске и в платье, но это точно мужчина!", - до сих пор шокирована Корзун. - Оказалось, действительно, это мистер Сильва. Мы писали директору, чтобы с ним познакомиться, проходили специальную подготовку из-за ковида, встречались на расстоянии... А нам заодно представили второго психолога, который должен сексуально образовывать наших детей. Мы сказали: "Не надо, мы против!", на что получили ответ: "Это обязательно".

В итоге в разгар пандемии, которая, по словам актрисы, превратила европейские страны в полицейские государства с тотальными и зачастую идиотскими запретами, Корзун с семьей вернулась в Россию - "самое безопасное место на земле".

Любовь Казарновская Фото: Оксана ЗУЙКО

РОДИТЕЛЬ №1 И РОДИТЕЛЬ №2

Оперная дива Любовь Казарновская за 40 лет на сцене выступала на самых престижных площадках - солировала в Большом и Мариинском театрах, нью-йоркской Метрополитен-опера и миланской Ла Скала. Артистка полжизни замужем за австрийским продюсером Робертом Росциком, жила в Италии и Австрии, объездила весь мир. Но своим домом считает только Россию, и западную идеологию, где всем правят деньги и агрессия, так и не приняла. А от так называемой "новой этики" артистку и вовсе воротит.

- Толерантность - это принятие безобразий, - уверена Казарновская. - Гей-парады я видела в Бразилии, в Аргентине, и оцениваю их отрицательно. Какие-то люди тебя хватают за руки, мажут какой-то краской, кричат: "Ты с нами?". Вот тут моя толерантность заканчивается. А знаете, что сейчас мне пишут мои друзья из Германии? "Оскорбительно для детей, когда ты указываешь в анкете - "папа", "мама". Надо родитель №1 и родитель №2". Это та степень свободы, которая перешла все границы допустимого. Но при этом когда в Германии украинские националисты вставляют в замок машины с русскими номерами зубочистку, чтобы люди не могли открыть своё авто, возмутиться нельзя - вас сразу окрестят русским националистом. Вот такая подмена понятий.

Александр Маршал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БОМЖИ В ШОКОЛАДЕ

Во времена популярности группы "Парк Горького" певец Александр Маршал 12 лет провёл в Штатах. И уверяет, что никакой разрекламированной свободой там и не пахнет.

- Когда мы жили в Советском союзе, то лелеяли в головах миф, что там свобода, равенство и братство. Но всё ровно наоборот. Попробуй там вякни! Не то что у нас - можно говорить, что угодно, - не раз повторял артист в своих интервью. - И вообще, в США хорошо только мультимиллионерам и бомжам, которые получают пособия и всякие блага. А простые люди, чтобы выжить, пашут с понедельника по субботу. У меня был случай в Лос-Анджелесе: я приехал в супермаркет, вижу - стоит бомж с какой-то коробкой. По лицу видно, что человек интеллигентный, не опустившийся. Мы разговорились. Оказалось, он из Техаса, у него там ранчо, но, мол, "всё надоело". Я не понял: как это? - "А вот так. Устал. Решил отдохнуть. Мне так лучше". Стать бомжом - нормально так отдохнуть?

Михаил Шуфутинский Фото: Михаил ФРОЛОВ

НЕДРУЖЕЛЮБНЫЕ И НЕВОСПИТАННЫЕ

Михаил Шуфутинский еще в девяностых вернулся из Америки в Россию после десяти лет за океаном. Там остались его сыновья и внуки, а вот сам шансонье теперь лишь изредка ездит в гости - Дядюшка Сэм, мол, с годами испортился.

- В сегодняшней Америке меня многие вещи раздражают, это не золотые восьмидесятые, - признается король шансона. - Тогда я был окрылен и мог найти объяснение даже тому, что мне не нравилось. Например, этот чернокожий парень помочился около банка не потому, что он плохо воспитан - просто у него не было возможности дойти до туалета. А сейчас я скажу, что он просто свинья. Штаты в последние годы стали очень недружелюбными. Туда очень много понаехало. Америка приняла этих людей, дала им работу и кров, но не воспитала, не превратила в достойных граждан. К сожалению, это сплошь и рядом. Когда проходишь досмотр в аэропорту, сотрудники контроля безопасности даже не смотрят на тебя. Они переговариваются между собой через твою голову, смеются. А ты стоишь как дурак. Ощущение, будто тебя ведут в газовую камеру в концлагере.

Кстати, часть родственников Шуфутинского в последние годы тоже уехала из США. Так, в Израиль перебрались его внук и сын, который служил в американской армии военным врачом. По словам певца, их тоже многое устраивало в Штатах.

Лена Катина Фото: Борис КУДРЯВОВ

ВСЁ ДОРОГО

После распада группы "Тату" Лена Катина вместе с первым мужем - сербским музыкантом Сашо Кузмановичем пыталась построить карьеру в Америке. А чтобы заработать на запись песен, первое время подрабатывала нянечкой.

- Для жизни там должен быть внушительный финансовый капитал. У меня есть подруга, которая уехала работать в Америку, и ей удалось там обустроиться. Но это скорее исключение, чем правило. В Америке за всё надо платить. Жизнь там намного дороже, чем в России, - считает Катина.

Кстати, сына Александра экс-"татушка" в 2015 году принципиально рожала в России, отказавшись от американского паспорта, который автоматически выдается всем малышам, появившимся на свет в США. И ни разу об этом не пожалела: сейчас Катина замужем во второй раз за предпринимателем-миллионером и скоро вновь станет мамой.