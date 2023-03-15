Началась регистрация волонтеров для организации Всероссийского онлайн голосования за объекты благоустройства

Фото: Минстрой России

Основной задачей волонтеров станет информирование граждан о возможности участия во Всероссийском онлайн голосовании, а также о представленных объектах по благоустройству. Волонтерские штабы будут созданы в каждом регионе Волонтером может стать любой желающий, старше 14 лет.

«В 2021 году создан эффективный механизм по вовлечению россиян в процессы благоустройства городской среды – онлайн голосование ежегодно проходит на платформе za.gorodsreda.ru. В 2022 году более 51 тысячи волонтеров во всех муниципалитетах-участниках сопровождали ход голосования. Волонтеры помогали местным жителям определиться со своим голосом, консультировали по объектам, и предоставляли возможность проголосовать через специальное мобильное приложение. Не все граждане владеют онлайн технологиями, и тут помощь волонтеров неоценима – 51% голосов участников организаторы получили именно через мобильное приложение волонтеров. Надеемся, что в этом году движение вырастет и охватит еще большее количество россиян», - рассказывает заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько.

В этом году всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» охватит более 1,5 тысяч муниципальных образований. Порядка 5 тыс. объектов будет представлено на выбор россиянам. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов будут включены в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

«Ежегодное Всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства нацпроекта «Жилье и городская среда» — это масштабная инициатива, направленная на улучшение городской среды в России. Один из главных моментов в реализации проекта — это вовлечение жителей. В этом важную роль играют именно волонтеры, которые помогают организовать и провести сопутствующие голосованию мероприятия, привлекают жителей к участию в голосовании, рассказывая о проекте в проходимых местах в своих населенных пунктах.

Волонтерами благоустройства становятся люди самых разных возрастов, но всех их объединяет одно: неравнодушное отношение к месту, где они живут, желание сделать его более современным, красивым и комфортным.

Сегодня мы вновь объявляем старт набора в волонтерский корпус для сопровождения голосования. Как и раньше - зарегистрироваться можно на самой большой платформе добрых дел в стране - ДОБРО.РФ. Мы специально открываем волонтерскую вакансию за месяц до начала голосования, чтобы все успели пройти обучающий курс на платформе и подробный инструктаж на базе наших ресурсных центров развития добровольчества во всех регионах, а также муниципалитетах, где будет проходить голосование», - прокомментировал исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров Антонов Кирилл.

Отметим, что реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. Основная задача проекта – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны, создать новые комфортные и современные общественные пространства для качественного досуга местных жителей, туристов и развития предпринимательства.