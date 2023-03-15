США показали «мультик», как на их беспилотник напали русские Су-27 в Черном море: Что в нем правда

В этот раз беспилотник США вообще подошел на неприлично близкое расстояние до наших границ - 60 километров

Тяжелые ударно-разведывательные американские беспилотники в небе над Черным морем давно перестали быть чем-то экстраординарным. Любители последить за небом в последние годы регулярно фиксируют вблизи наших границ мощные дроны, которые взлетают то с Сицилии (Италия), то с Крита (Греция) — с американских баз в Средиземноморье. Технологически они могут находиться в воздухе по несколько часов и наматывают круги вдоль нашего черноморского побережья, сначала — крымского, а затем и кубанского.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

И тут вполне очевидно, что беспилотники эти не на экскурсии. Они выполняют боевые задачи в интересах нашего противника, ставя себя в один ряд с легальными целями ВВС Украины. Беспилотники-разведчики НАТО были в воздухе и во время атаки на флагман Черноморского флота «Москва», и во время теракта на Крымском мосту, и в момент нападения подводных дронов на Севастополь, и в период налета ударных БПЛА на один из наших военных аэродромов. Как тут не предположить, что тот же «Рипер» играет роль наводчика, который координирует действия украинских военных.

В этот раз беспилотник США вообще подошел на неприлично близкое расстояние до наших границ - 60 километров.

И что в итоге?

По данным российского Минобороны, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». Наше оборонное ведомство уверяет, что российские истребители бортовое вооружение не применяли и с американским беспилотником в контакт не вступали.

Версия Запада разнится. Европейское командование США заявило, что наш Су-27 выполнил «непрофессиональный и неэкологичный маневр», в результате чего «Рипер» рухнул в воду. Телеканал CBS даже показал видеореконструкцию, как это было. Российский истребитель якобы «поднырнул» под беспилотник, сбросив топливо, которое попало в пропеллер БПЛА, находящийся в задней части фюзеляжа. «Рипер» это не пережил. Спрашивается, что ж тут непрофессионального?

Между тем генерал ВВС США Джеймс Хекер поднял ставки, сообщив, что БПЛА был «перехвачен и сбит русским самолетом». Между этими двумя заявлениями разница, как между несчастным случаем и заказным убийством.

Судя по реакции в российском сегменте соцсетей, нашим согражданам по душе обе американские версии. Случайно или нет, но большой дрон-шпион супостата рухнул в воду при активном содействии нашего летчика, которому неравнодушные граждане уже объявили о присвоении «приза зрительских симпатий» с «денежным вознаграждением».

А там, чем черт не шутит, обломки «Рипера» могут оказаться в руках компетентных органов. В Сети уже появились радиопереговоры, которые могут свидетельствовать об этом. Однако их аутентичность пока не подтверждена.

Впрочем, вряд ли для нашей разведки есть что-то новое в этих обломках. Россию не в первый раз обвиняют в ударе по беспилотнику США.

В 2019-м в Ливии, где активно действовало ЧВК «Вагнер», были сбиты два MQ-9 «Рипер»: один — американский, второй — итальянский. Результат записали сначала на расчет зенитно-ракетного комплекса «Панцирь», который действовал в интересах Ливийской народной армии Хафтара. Но потом решили, что это не очень политкорректно — обижать американцев и повесили ликвидацию БПЛА США на российскую частную компанию.

Кстати, аналогичные «Риперу» дроны до начала Спецоперации были частыми «гостями» и у линии разграничения в Донбассе. Особенно их активность усилилась незадоолго начала СВО. И, скорее всего, не столько ради отслеживания передвижений российских войск, сколько для координации действий ВСУ, которые планировали силовую операцию - блиц-криг в тогда еще непризнанных республиках.

Из неба над материковой частью Украины американские беспилотники исчезли после 24 февраля 2022-го. А вот над Черным морем появляются регулярно. Может и этот полет предшествовал какой-то террористической акции Киева, которая нуждалась в доразведке. В конце концов на повестке дня все еще остается возможность весенне-летнего контрнаступа (контрнаступления) Украины, которое она сама рекламирует. Даже не скрывают главной цели - отрезать нашу группировку в Херсонской области от Крыма и сухопутный коридор из него в Россию. Очень вероятно, для подготовки всего этого «Рипер» и подлетал так близко к Крыму.

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