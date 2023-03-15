Ошибка парикмахера или гениальное решение пиарщика: среди мировых политиков появился новый «король ужасных причесок»

В лидеры антирейтинга выбился выходец из бывшего СССР Фото: wikimedia.org

Яркая внешность всегда была важна для публичного человека, и обычно политики стараются придать себе респектабельный и солидный образ, чтобы завоевать доверие избирателей. Но есть и такие лидеры мнений, которые делают ставку на эксцентричный имидж. Классические примеры - британский экс-премьер Борис Джонсон и бывший президент США Дональд Трамп, известные своими растрепанными волосами. Но теперь, как пишет издание Politico, среди плохо причесанных политиков объявился новый король.

Речь идет о депутате парламента Эстонии Рейне Эплере, представляющего националистическую Консервативную народную партию Эстонии (EKRE). Его карьера не блещет большими достижениями: в 2019-2020 годах он был советником министра финансов прибалтийской стране, а в конце 2020 года Эплер стал министром экологии, но пробыл на этом посту всего 2 месяца и ушел в отставку из-за скандала, связанного с коррупцией в EKRE.

Стрижка у эстонца и правда экстравагантная. Создается ощущение, что волосы его равняли как в старые времена - под горшок, да еще и с квадратными «отверстиями» под уши. Все это дополняется «лесенкой» на висках и длинными волосами на затылке.

Пользователи крупнейшего западного форума Reddit так охарактеризовал внешность политика: «злодей из дешевой видеоигры», «средневековый крестьянин», «мужик с прической из Лего».

На первый взгляд кажется, что этот политик действительно «с придурью», но, если копнуть глубже, то ситуация будет выглядеть уже не столь однозначной. Посмотрите на фотографии Эплера до избрания в парламент. Он мало чем выделялся в толпе. Зато теперь, с новой кошмарной прической он стал своего рода знаменитостью. Неплохой ход для политика и бизнесмена, решившего идти вверх по карьерной лестнице.

Да, у него длинные волосы, но это человек не слишком выделяется из окружения своим стилем. При этом эстонец опытный политик и успешный бизнесмен, который четко идет вверх по карьерной лестнице.

Только подумайте, скольких представителей американского Конгресса вы сможете назвать сходу, не говоря уже о депутатах эстонского Рийгикогу? То-то же! Не исключено, что теперь политические успехи Эплера пойдут в гору.

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