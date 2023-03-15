Юрий Гальцев рассказал о встрече с немецким ветераном

Популярный артист, худрук питерского Театра эстрады Юрий Гальцев в своем микроблоге делится разными историями из жизни. Фото: Александр ГЛУЗ

Популярный артист, худрук питерского Театра эстрады Юрий Гальцев в своем микроблоге делится разными историями из жизни. Любит вспоминать про жизнь в СССР, «где было все открыто, по-настоящему. Где ключи от квартиры оставляли под ковриком, играли свадьбы во дворах, а если дрались, то один на один по-честному»... На днях он вспомнил, как на излете СССР вскоре после окончания Ленинградского института театра, музыки и кино поехал вместе с театром «Буфф» в швейцарский Базель. Остановились в отеле в горах. После выступлений отдыхали: на горные лыжи денег не было. Катались на саночках.

И там, в Базеле, познакомился с хозяином отеля, который узнав, что приехали русских, очень обрадовался. «Хороший старик, угощал нас бедных актеров. Пели мы вечером «Калинку-малинку». Расспрашивал, как живем»… В общем, подружились. А перед отъездом артистов из России, хозяин отеля показал им семейный альбом. На одной фотографии он, молодой солдат вермахта в форме и с автоматом. Возникла неловкая пауза…

Немец после Второй мировой войны вернулся домой, со временем стал хозяином отеля в Швейцарии, разбогател.

И Гальцев подумал: а наши-то ветераны что? Не то, что отелей, квартир даже не было у многих.

Специально или нет артист забередил больную тему. К его посту полетели комментарии. «У нас полстраны было разрушено в прямом смысле слова и людей убито миллионы… В Швейцарии не было войны. Германию быстренько восстановили на деньги англосаксов, до си пор эта Германия у них в оккупации…».

Так что не все так однозначно. Сравнивать не нужно и не с чем.