Геннадий Онищенко - о сибирской язве: Обычно в год в России ею болеет до ста человек

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Это помощник академика Онищенко. Похоже, нам с вами надо будет ехать в Чувашию. Потому что там два местных жителя госпитализированы с сибирской язвой. Когда мы с вами поедем туда спасать?

- Никуда мы с вами не поедем. Сибирская язва – это любимое биологическое оружие американской военщины. Но в данном случае речь идет о бытовом заражении.

А инфекция нам хорошо известна. Наши врачи владеют и ее лечением, а самое главное – теми профилактическими мерами, которые нужно проводить

- А вообще - много народу этой язвой хворает?

- В год у нас где-то в среднем регистрируется до ста случаев.

- Ого!

- А почему? Вот сейчас два, где-то еще два. Как правило, болеют люди, связанные с животноводством. Ну, и - с частными хозяйствами, где выращивается крупный, мелкий рогатый скот, и так далее.

- Коров, коз…

- Причём - это заболевание антропозоонозное.

- Еще бы! Это как понять?

- А понять так, что болеют и животные, и люди. У нас в стране ведется достаточно добротный мониторинг всех сибиреязвенных скотомогильников.

- А это как понять?

- Особенностью этой инфекции является то, что… Она, как немногие из опасных патогенов, если попадает в неблагоприятные условия, условно говоря, в землю…

- А патогены – это кто?

- Патогены – это микробы или вирусы, опасные для человека и животных. Она приобретает форму споры, то есть впадает в такое состояние, что может там сотни лет лежать в земле и выжидать «благоприятного момент». Это когда на этой земле будет пастись корова и вместе с травой в ее организм попадут споры этой сибирской язвы. Как только она попадает в организм теплокровного животного, тут же расцветает во всей своей силе и красе.

- Язва

- Да. Я про нее и говорю. И начинается сибиреязвенная инфекция. Бывает, еще заражаются при резке заведомо больного животного. Вот я имею корову.

- У вас корова есть?

- У меня коровы нет, но я на примере. Я же не скажу, что у вас корова. Вы потом на меня в суд подадите за оскорбление. И эта корова для меня всё. Я знаю, что она у меня сейчас молоко будет давать. А может быть, я ее потом прирежу, продам и что-то заработаю себе.

И вдруг вижу, что корова заболела. Я понимаю, что это - сибирская язва. Потому что народ-то умный. Но я ее прирезаю, то есть она еще не умерла, она еще живая, поэтому я ее забиваю, этот скот. И - начинаю разделку. И во время разделки я поранил себе руку. Неосторожно обратился с ножом. В эту ранку попадает сибиреязвенная спора или, в данном случае, уже не спора, а попадает бактерия живая. И у меня начинается эпидемический процесс… Ой, не эпидемический, а патогенетический.

- Не говорите так про себя.

- Попадает в лимфу, начинает воспаляться. Как правило, это в подмышечной области, потому что у меня рука раненая была. Если я не лечу, она попадает в кровь, потом возникает сибиреязвенная пневмония. Но, как правило, на ранних стадиях ее выявляют и лечат антибиотиками. Потому что это микроб, и он хорошо лечится антибиотиками.

- Понял.

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