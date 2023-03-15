Ученые обнаружили бактерии стафилококка и стрептококка на Эвересте

Температура воздуха в районе горы Эверест повышается примерно на 0,33 °C за десятилетие Фото: EAST NEWS

Самая высокая гора в мире может стать инкубатором для инфекций при глобальном потеплении на планете, сообщают ученые. Несмотря на экстремальные условия на Эвересте, исследователям удалось найти бактерии стафилококка и стрептококка, которые на вершину занесли люди.

Высокогорные условия на Эвересте - 8 849 метров над уровнем моря – одни из самых экстремальных, с которыми человек, впрочем, как и переносимые им бактерии, может столкнуться на Земле. Но если человек тренируется покорять вершину и постепенно готовится к восхождению, то, похоже, ровно тем же занимаются и бактерии.

До самой верхушки Эвереста исследователи пока не добрались, но взяли образцы из почвы на Южной седловине горы, в 170 метрах от того места, где каждый год сотни альпинистов разбивают лагерь, готовясь к своей попытке достичь крыши мира. Пока отважные покорители вершин запасаются силами, адаптируются к условиям внешней среды, они, похоже, еще и активно чихают и кашляют, избавляясь от собственных бактерий.

Удивление ученых вызвал тот факт, что микробы, которые хорошо себя чувствуют в теплой и влажной среде нашего горла и носа, такие как стафилококк и стрептококк, смогли находиться в состоянии покоя и «выживать» в суровых, холодных и сухих условиях высокогорья. В чем же причина?

Температура воздуха в районе горы Эверест повышается примерно на 0,33 °C за десятилетие, а в июле 2022 года на Южном полюсе был зафиксирован рекордно высокий показатель температуры в -1,4 °C. Эта тенденция к медленному, но верному потеплению на нашей планете может привести к тому, что микробы, которые сейчас неактивны, в перспективе смогут заражать и распространяться.

После того, как ученые нашли стафилококк и стрептококк даже в скудной почве на Эвересте, на Южном Седле горы построили метеостанцию, чтобы собрать данные об изменении климата и сопоставить их дальше с тем, как это влияет на способность бактерий сохранять жизнеспособность.

- В микробиоме Эвереста, даже на такой высоте, запечатлены биологические следы пребывания человека, — говорит один из авторов исследования микробиолог из Университета Колорадо в Боулдере Стивен Шмидт. - Мы предполагаем, что пробы в наиболее используемых человеком районах горы покажут еще больше микробных «следов» его воздействия на окружающую среду.

Речи об угрозе эпидемии, конечно, не идет, но это исследование – наглядное доказательство того, что с изменением климата микробы могут благополучно сохраняться даже в ранее недоступных для них уголках планеты.

Есть в этом исследовании и еще один скрытый потенциал. В перспективе, такой способ наблюдений и сбора данных о простейших микроорганизмах в экстремальных условиях на Земле, может получить новую сферу применения, — схожими способами можно будет изучать, к примеру, есть ли жизнь на Марсе, когда человек доберется и туда.

- Мы могли бы найти жизнь на других планетах и холодных лунах, — говорит ученый. – Но мы должны быть осторожны, чтобы убедиться, что сами не загрязняем их своими собственными микроорганизмами.

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