Минобороны России заявило, что американский MQ-9 «потерял высоту и столкнулся с водой»

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков прокомментировал различные инсинуации США по поводу упавшего 14 марта в районе Крымского полуострова в воды Черного моря американского беспилотника MQ-9.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков прокомментировал различные инсинуации США по поводу упавшего 14 марта в районе Крымского полуострова в воды Черного моря американского беспилотника MQ-9.

«Полет беспилотника в направлении Госграницы России осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами», — заявил Конашенков, и обратил внимание СМИ, что с целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил.

А дальше случилось то, что случилось: «в результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью».

«Хочу подчеркнуть, российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», — заметил официальный представитель Минобороны России.

Также генерал-лейтенант сообщил о растущих потерях в рядах ВСУ: на Купянском направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, а Красно-Лиманском свыше 235, на Донецком до 160, на Южно-Донецком и Запорожском до 75, на Херсонском более 35 наемников киевского режима.

Всего более 575 человек. И тут никакой обеспокоенности Вашингтона не возникло.

Кроме того, в этих кровопролитных боях наши воины уничтожили: диверсионную группу и три склада боеприпасов подразделений ВСУ, самоходную гаубицу «Krab» (Польша), две артсистемы М777 и самоходку М109 «Paladin»(США), десятки танков, бронемашин и автомобилей.

Также силами наших подразделений противовоздушной обороны, армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией сбит Ми-8 ВВС ВСУ, уничтожены три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300, перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха», уничтожены семь украинских беспилотников, нанесено поражение 101-му артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 197-ми районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

401 - самолет.

221 - вертолет.

3425 - беспилотных летательных аппаратов.

412 - зенитных ракетных комплексов.

8303 - танка и других боевых бронированных машин.

1059 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4363 - орудия полевой артиллерии и минометов.

8953 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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