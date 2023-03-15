Самая скандальная звезда Голливуда Линдси Лохан станет мамой в 36 лет

Линдси Лохан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Линдси Лохан впервые станет мамой. Радостной новостью 36-летняя голливудская звезда поделилась в соцсетях. Линдси опубликовала на своей странице фото детского комбинезончика, на котором написано: «Coming soon» («Скоро буду»).

«Мы очень рады скорому появлению нового члена семьи и с нетерпением ждем следующей главы нашей жизни!» - написала Линдси в своем блоге.

Летом прошлого года Лохан вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса. Сейчас пара живет в Дубае. Подробности личной жизни актриса старается держать в тайне и редко появляется на публике.

Летом прошлого года Лохан вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса. Фото: соцсети.

Рядом с Шаммасом самая скандальная актриса Голливуда остепенилась и впервые зажила спокойной жизнью. Пьяные загулы и кокаиновые вечеринки остались в прошлом, говорят, муж помог ей вылечиться от алкоголизма и наркомании. У Линдси даже наметился новый виток в карьере. В 2022 году впервые за десять лет она снялась в романтической комедии «Незабываемое Рождество», снятой Netflix.

Напомним, в 2012 году отец актрисы Майкл Лохан написал менеджеру и адвокатам дочери, что она нуждается в лечении и попросил помощи. Он утверждал, что собственными глазами видел, как она нюхает кокаин и пьет водку. По количеству пустых водочных бутылок по утрам Лохан-старший подсчитал, что Линдси выпивает за день до полутора бутылок.

Артистка шесть раз лежала в реабилитационных клиниках, избавляясь от алкогольной и наркотической зависимости. Она практически нигде не снималась, с ней больше не заключали рекламных контрактов. Финансовые дела Лохан были более чем печальны: она не могла оплатить счета клиники, в которой лечилась от алкоголизма, и позволить себе аренду квартиры. Одно время актриса жила в родительском доме, поселившись в своей детской комнате.

Несколько лет назад Лохан объявила о помолвке с россиянином Егором Тарабасовым. Фото: соцсети.

Казалось, светлые времена для Линдси наступили, когда она начала встречаться с россиянином Егором Тарабасовым. Наследник состоятельного московского предпринимателя, живущий в Лондоне, сделал Лохан предложение руки и сердца. Несмотря на многочисленные романы, актриса никогда не получала предложения пожениться. Линдси была растрогана и на весь свет объявила о помолвке.

Пара прожила вместе около года, а потом у них начались скандалы. Тарабасов съехал из их общей квартиры, которую они снимали в Лондоне. При этом Егор рассказал таблоидам, что Линдси присвоила себе его ценные вещи на 29 тысяч евро, в том числе часы «Ролекс» и дизайнерскую одежду. Кроме того, актриса оставила себе кольцо с изумрудом, которое Тарабасов преподнес ей на помолвку. Мужчина грозил написать на экс-возлюбленную заявление в полицию. Линдси же уверяла, что он лжет, и что кольцо на помолвку она купила себе сама на свои деньги. В итоге скандал удалось замять.