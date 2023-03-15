«Они целовали мою задницу»: Дональд Трамп анонсировал публикацию своей новой книги

Написание книг – привычное для 45-го президента США занятие Фото: REUTERS

Бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп анонсировал выход своей новой книги.

Сделал он это, как всегда, в скандальной манере, сообщив: «королева Елизавета II, принцесса Диана, Опра Уинфри, Хиллари Клинтон и другие целовали мою задницу».

Книга составлена из писем, адресованных Трампу в разные годы влиятельными и известными людьми. Трамп пообещал включить в нее и послания от северокорейского лидера Ким Чен Ына, которыми он всегда гордился.

Политик намерен не просто сделать достоянием общественности свою частную переписку, но и показать – как некоторые из его друзей и знакомых поменяли свое отношение к нему после того, как он начал борьбу за президентский пост.

«Сейчас мою задницу целует только половина [из них]», - без особого сожаления отметил он.

Написание книг – привычное для 45-го президента США занятие: до того как въехать в Белый дом, он опубликовал более десятка произведений, первое из которых, «Искусство сделки», поступило в продажу в 1987 году. Однако, после ухода из Белого дома Трамп не стал садиться за традиционные для бывших глав государства мемуары, ограничившись выпуском фотоальбома.

Уже известно, что новая книга будет стоить $99 (7500 рублей); если же покупатель пожелает получить издание с автографом Трампа, то ему придется выложить $399 (30000 рублей).