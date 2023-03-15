Путин призвал рационально тратить деньги на оборону

Путин заявил, что прокуратуре надо следить за законностью оборонки
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Владимир Путин приехал в Генпрокуратуру на расширенную коллегию ведомства.
- После вмешательства прокуроров были восстановлены права 1,1 миллиона человек, которые столкнулись с несправедливостью, с нарушением юридических норм, ущемлением своих законных прав, — сразу подвел итоги годовой работы президент.
А дальше он перечислил задачи на 2023-й:
- Прошу разбираться в каждом конкретном проблемном случае отдельно, незамедлительно реагировать на обращения и жалобы, если такие поступают, — поручил глава страны.
Владимир Владимирович отметил, что солдаты вовремя должны получить и социальную помощь, и реабилитацию, и причитающиеся деньги.
В четырех регионах надо строить прокурорскую систему. Опытных, решительных сотрудников отправлять туда для обучения местных правоохранителей.
- Обязательно нужно опираться на местные кадры, на людей, которые делом доказали и свою принципиальность, и высокий профессионализм, и преданность нашему общему отечеству, — подчеркнул российский лидер.
Путин заявил, что прокуратуре надо следить за законностью оборонки.
- Мы выделяем ресурсы в достаточном объёме, но их должны тратить рационально и в строгом соответствии с законом, — сказал российский лидер.
На самом деле, в своей речи Владимир Владимирович перечислил много тем.
- Контроль за выдачей нормальных квартир сиротам.
- Перечисление пенсий.
- Трудовые права людей.
- Защита бизнеса от излишнего давления и так далее.
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