Путин призвал рационально тратить деньги на оборону

Путин заявил, что прокуратуре надо следить за законностью оборонки Фото: REUTERS

Владимир Путин приехал в Генпрокуратуру на расширенную коллегию ведомства.

- После вмешательства прокуроров были восстановлены права 1,1 миллиона человек, которые столкнулись с несправедливостью, с нарушением юридических норм, ущемлением своих законных прав, — сразу подвел итоги годовой работы президент.

А дальше он перечислил задачи на 2023-й:

ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА ВОЕННЫХ

- Прошу разбираться в каждом конкретном проблемном случае отдельно, незамедлительно реагировать на обращения и жалобы, если такие поступают, — поручил глава страны.

Владимир Владимирович отметил, что солдаты вовремя должны получить и социальную помощь, и реабилитацию, и причитающиеся деньги.

ОСВАИВАТЬСЯ НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

В четырех регионах надо строить прокурорскую систему. Опытных, решительных сотрудников отправлять туда для обучения местных правоохранителей.

- Обязательно нужно опираться на местные кадры, на людей, которые делом доказали и свою принципиальность, и высокий профессионализм, и преданность нашему общему отечеству, — подчеркнул российский лидер.

КОНТРОЛИРОВАТЬ ОПК

Путин заявил, что прокуратуре надо следить за законностью оборонки.

- Мы выделяем ресурсы в достаточном объёме, но их должны тратить рационально и в строгом соответствии с законом, — сказал российский лидер.

И НЕ ТОЛЬКО

На самом деле, в своей речи Владимир Владимирович перечислил много тем.

- Контроль за выдачей нормальных квартир сиротам.

- Перечисление пенсий.

- Трудовые права людей.

- Защита бизнеса от излишнего давления и так далее.

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