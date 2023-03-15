"Утром – деньги, вечером – стулья": Европейские производители массово отказываются бесплатно поставлять снаряды на Украину

А можно сначала снаряды, а потом деньги? Можно, но деньги вперед Фото: REUTERS

Швейцария и Германия, Германия и Швейцария – в последние дни эти две страны словно соревнуются друг с другом в том, кто из них доставит нынешней Украине больше разочарований. В Швейцарии утилизируют ЗРК вместо того, чтобы передать их безвозмездно ВСУ. В Германии почему-то решили, что беженцы должны соблюдать немецкое законодательство, в том числе, и в области семейных отношений. И бездушной хваткой останавливают руку, которой укромаманя учит своих отпрысков уму-разуму. Вплоть до изъятия ребенка и лишения мамани родительских прав.

В Швейцарии обязали украинских беженцев, получающих социальные пособия, продать свои "Порше" и "Ягуары", обрекают их брать такси для поездки в булочную. А в Германии вдруг взбунтовался глава германского концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Не буду, говорит, забесплатно делать снаряды для украинской армии.

Его там уже и с той стороны обхаживают, и с этой. Дескать, европейская солидарность, необходимость дать отпор, мы - свои люди, сочтемся, а друг друга не обманываем. Но исполнительный директор оружейной компании Паппергер уперся и стоит на своем.

- Мне нужны заказы. Без них я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонная промышленность. Промышленность может предоставить то, что необходимо, - заявил он, сведя всю дискуссию к прозаическому вопросу денег. Утром – деньги, вечером – стулья. То есть снаряды. А можно сначала снаряды, а потом деньги? Можно, но деньги вперед.

Таким образом, буквальный вопль министра обороны Резникова, потребовавшего от Евросоюза давать Киеву по 250 тысяч снарядов калибра 155 мм. в месяц, буквально повис в воздухе. Ранее Резникову глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель даже пообещал выделить 1 миллиард евро на снаряды, но тот уперся, брыкается, кричит, что надо, как минимум, 4 миллиарда. От миллиарда Киев, безусловно, не откажется, но мечтает вытянуть из ЕС в четыре раза больше.

В общем, у Украины денег нет. И это далеко не новость. Но денег не так чтобы много и у Евросоюза. И они все уже расписаны. Где Германии брать миллиарды евро, если у них весь бюджет уже расписан прошлой осенью? В конце концов, это не Украина, немцы, хоть их из Вашингтона и нагнули по максимуму, не перестали понимать, что для покупки чего-нибудь ненужного, надо продать что-либо ненужное, а сами по себе деньги из воздуха не появятся.

Тем более, если речь идет о производстве снарядов, которое, во-первых, само по себе дело дорогостоящее, а во-вторых, еще и чрезвычайно энергозатратное. Химпром, металлургия – тут завязано слишком много, причем, из тех отраслей, которые в нынешние времена из-за взлетевших тарифов на газ и электричество и так на ладан дышат. Без финансовых гарантий, а еще лучше – предоплаты, сейчас за такое возьмутся только самые ярко выраженные романтики и сумасшедшие. Вот директор-немец и интересуется, за чей счет этот банкет.

Вообще-то, снаряды такого калибры производятся в 11 странах ЕС, но все уже как-то привыкли нагибать Германию, которая стала послушной и безответно покорной по отношению к Украине и ее "хотелкам".

Но как только дело дошло до конкретной компании, тут же все застопорилось. Потому что в компании работают люди, которые отвечают за персонал, оборудование и финансовые результаты. В отличие, например, от вице-премьера и министра экономики правительства ФРГ Роберта Хабека, который, судя по всему не прекратил сочинять сказки, но только сейчас делает это не для детей, а для взрослых.

Тем более, что буквально на днях закрылся по причине своего банкротства старейший металлургический завод в Саксонии - Eisenwerk Erla GmbH, первые упоминания о котором есть еще в документах за 1380 год.

Ничто и никто не могли за эти 600 с лишним лет остановить завод. Тридцатилетняя война, Северная, Первая и Вторая мировые, раздел Германии, воссоединение ГДР и ФРГ… Завод прошел через все испытания. Но тут в одной стране пришел к власти Одаф ШОльц, а в другой – экс-комик Зеленский.

Этого ветеран немецкой промышленности уже не выдержал…

Это точно смешно, да Олаф?