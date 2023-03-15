«Только на декор уйдёт два миллиона!»: Подруга Киркорова запланировала пышную свадьбу

Филипп Киркоров и диджей Катя Гусева. Фото: Личный архив

Три года подряд Филипп Киркоров дефилировал на красных дорожках с диджеем Катей Гусевой. Фанаты певца не сомневались, что именно эта стройная блондинка станет новой женой поп-короля.

- Филипп - идеальный мужчина! Он сам модник, и меня сделал модницей, поменял мой стиль, — восхищалась артистом в беседе с kp.ru Гусева.

Однако в недавнем интервью в шоу «Алёна, блин» Гусева призналась, что встретила новую любовь.

«Я выложила пост с парнем, а Филипп приревновал меня», – комментирует Гусева, вспоминает свои отношения с поп-королём.

Новым избранником артистки стал адвокат Михаил Сазанов. Катя уже представила своего жениха Киркорову и мужчины приняли друг друга хорошо. Сейчас Гусева занята подготовкой свадьбы.

- Чувствовать себя невестой очень прекрасно. Каждый раз меня радует мое кольцо на безымянном пальце, которое напоминает мне о том прекрасном дне, как Михаил мне сделал предложение в театре CRAVE, — призналась KP.RU диджей Катя Гусева.

Избранником артистки стал адвокат Михаил Сазанов. Фото: Личный архив

Как рассказала Катя, торжество запланировано на июнь.

- Конечно, мне хотелось бы, чтобы свадьба была роскошной и со звездными гостями. Это навряд ли будет уютная свадьба для самых близких, потому что мы с Мишей подумали, что либо уже гулять так гулять, либо ничего не отмечать совсем, — говорит артистка. - Поэтому пока настрой боевой. Обратились к моему другу, к продюсеру Валере Храпову, чтобы он помог нам в организации. Ведь именно его свадьбы всегда побеждают на всех премиях. Мы уже много лет дружим, и именно ему мы доверили придумать саму концепцию.

- Сколько планируете потратить на само торжество?

- Пока мы не понимаем, во сколько это нам выйдет. Но могу сказать только одно: свадьба – это очень дорогое удовольствие. Это ни один, ни два и даже ни три миллиона рублей – намного больше. Их ещё нужно заработать! Один декор зала стоит в среднем от двух миллионов рублей. Это правда все недёшево.

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