Вот собака - подвела Риши Сунака: Британский премьер угодил в скандал из-за поводка

Полиция Британии сделала внушение жене Риши Сунака за выгул собаки без поводка Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак снова подвергся критике из-за пренебрежения законом. Глава британского правительства засветился во время прогулки с семьей и собакой по Гайд-парку в выходной день. Казалось бы, отличный пиар-ход, но лабрадор четы Сунаков Нова резвился в парке без поводка, несмотря на многочисленные запрещающие знаки. Беспечность политика засняли прохожие, и история разошлась по сети.

На видео Сунак прогуливается в окружении жены и дочери, а вдоль озера бродит их лабрадор прямо вдоль знаков, призывающих держать собак на поводке. Чуть позже, после просьбы службы безопасности, премьер берет поводок у жены и пристегивает своего питомца.

Требование о выгуле собак на поводке в определенных частях парка связано с заботой о дикой природе и покое окружающих. Полиция Лондона, ссылаясь на видео, заявила: «Офицер, присутствовавший там, поговорил с женщиной и напомнил ей о правилах», очевидно, имея в виду жену Сунака Акшату Мурти. Дальнейших действий стражи правопорядка предпринимать не намерены. На Даунинг-стрит от комментариев отказались.

Девушка Люси, разместившая ролик в соцсетях, написала: «Риши Сунак, пожалуйста, не судите меня за клевету, спасибо». Другие очевидцы делились своими впечатлениями:«Я был там и гладил эту собаку, даже не подозревая, что Риши Сунак был рядом».

Глава британского правительства не первый раз демонстрирует незаконопослушность. Пару месяцев назад Сунак был раскритикован за непристегнутый ремень безопасности в машине. Причем, политик сам же выложил видео, на котором нарушает ПДД. Полиция и тогда отделалась предупреждением. Однако, один штраф Сунак все же схлопотал, еще будучи канцлером в правительства Бориса Джонсона. Тогда политику, как и его начальнику, пришлось выложить по 50 фунтов за поход на вечеринку в период строгого карантина. Пара стала первым действующим премьер-министром и канцлером, наказанными за правонарушение.