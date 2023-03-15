Уехавших из России ИT-специалистов заменят мигрантами

МВД России информирует иностранных ИT-специалистов и членов их семей о возможности получить вид на жительство по упрощенной схеме Фото: Shutterstock

МВД России сообщило об упрощении процедуры трудоустройства и получения вида на жительство для иностранных IT-специалистов. Теперь они могут заключать трудовой договор с аккредитованными компаниями без оформления разрешения на работу или патента.

Также им и членам их семей предоставлено право на получение вида на жительство без срока действия в упрощенном порядке. Это касается не только супругов, детей, внуков и родителей (приемных тоже), но также бабушек и дедушек.

Работодатели (аккредитованных ИТ-компаний проверить можно тут) могут привлекать иностранных ИТ-специалистов без получения разрешения на привлечение и использование работников.

А последние вправе заключать с работодателями трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), - говорится в документе.

Срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство в Российской Федерации составляет 3 месяца.

Не исключено, что мигранты смогут занять рабочие места ИT-специалистов, которые стали жертвами украинских фейков о тотальной мобилизации или переехали работать за рубеж с ушедшими с российского рынка компаниями.

Перечень документов, необходимых для подачи заявления о выдаче вида на жительство в Российской Федерации, можно найти тут: www.мвд.рф в разделе «Государственные услуги – Главного управления по вопросам миграции МВД России – Выдача вида на жительство».