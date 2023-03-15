Что Владимир Путин собрался обсудить с Башаром Асадом тет-а-тет: в Кремле начались переговоры

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Кремле. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

По традиции, сирийский лидер Башар Асад начал визит в Москву с возложения цветов у могилы Неизвестного солдата. Потом он отправился в Кремль на встречу с Владимиром Путиным.

Глава страны в самом начале отметил роль нашей армии на территории арабской республики:

- Благодаря российским вооруженным силам в Сирии достигнуты успехи по борьбе с международным терроризмом, - отметил президент.

Президент Сирии Башар Асад во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Он добавил, что присутствие военных «стабилизирует политическую и экономическую ситуацию».

- К сожалению, сирийский народ столкнулся с землетрясением. Мы как друзья пытаемся поддержать жителей. По линии МЧС, представители вооруженных сил вносят вклад в борьбу с последствиями землетрясения, - отметил Владимир Владимирович.

Башар Асад тоже поблагодарил наших спасателей за помощь в разгребании завалов. Он подчеркнул, что Дамаск поддерживает нашу спецоперацию.

В конце открытой части Путин рассказал, что переговоры пройдут в два этапа. Сначала политики обсудят вопросы вместе с министрами.

- Затем у нас будет возможность поговорить тет-а-тет. Есть возможности обсудить наиболее важные темы сотрудничества, - подчеркнул глава страны.

Скорее всего, за закрытыми дверями решится будущее нашего военного контингента в Сирии. Увеличится он или уменьшится. Плюс Асад может попросить нас о продаже комплексов ПВО – ведь не прекращаются обстрелы военных объектов, контролируемых Дамаском.