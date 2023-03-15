Правительство РФ выделило 300 млрд рублей на выкуп импортных самолетов

Авиаэксперт Владимир Попов рассказал «КП» сколько самолетов можно приобрести на эти деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В НАШЕЙ АВИАЦИИ — БЕЗ КАННИБАЛИЗАЦИИ

В Госдуме состоялся разбор полетов российской гражданской авиации. В хорошем смысле слова. Потому что коллапса, который нам предрекали год назад, после введения санкций, не произошло. Самая популярная страшилка из тех времен — самолеты будут пущены под каннибализацию. То есть западные компании не будут поставлять нам запчасти, и единственное, что нам останется, - это разбирать на запчасти имеющиеся самолеты. Так вот, никакой каннибализации не произошло.

- На сегодняшний день из 1167 самолетов у нас не каннибализирован ни один самолет, - сказал на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры министр транспорта РФ Виталий Савельев. - У нас нет каннибализации, как мы предполагали - все самолеты работают в нормальном режиме, мы все обеспечиваемся запчастями. Причем хочу подчеркнуть, это запчасти нормальные, сертифицированные. Это не на коленке где-то кто-то сделал. Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт. Тем не менее, все работает.

Какие-то запчасти поставляют нам из зарубежных стран, какие-то мы производим сами.

- Несколько зарубежных компаний, которые обслуживают "Боинги", производят запчасти для этих самолетов, не стали отзывать разрешение на выпуск таких запчастей нашими авиапредприятиями, - рассказал KP.RU заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов. - Это очень хорошее подспорье. Мы же и раньше изготавливали эти запчасти по их технологиям, они присылали нам документацию. В январе этого года они подтвердили, что не планируют вводить запрет на выпуск нами запчастей. Это 6-7 компаний, думаю, не надо их называть.

В ЗАПАСЕ ЕЩЕ 10 ЛЕТ

Средний возраст нашего авиапарка, по словам министра, — 15 лет.

- Это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим еще порядка 10 лет и дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых моделей самолетов, - сказал Савельев.

Точности ради надо сказать, что под каннибализацией министр имеет в виду полный разбор самолета. Снятие отдельных же частей практиковалось всегда. Как писала ранее «КП», происходит это в случаях, когда нужная деталь еще не пришла из ремонта или от поставщика запчастей. Тогда ее временно снимают с другого самолета, который, например, находится на плановом ремонте и не летает.

КОМУ ДАДУТ 300 МИЛЛИАРДОВ

Кроме того, министр транспорта Савельев сообщил, что государство выделило 300 млрд руб. на выкуп иностранных самолетов, находящихся в лизинге у наших авиакомпаний.

- Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. - сказал министр.

По его словам, компания «Аэрофлот» (ранее Савельев был ее руководителем) уже использовала часть средств для выкупа 10 дальнемагистральных самолетов.

- Надо понимать, что выкупать самолеты будут по остаточной стоимости, - сказал Попов. - На выделенные деньги можно будет выкупить примерно 100 самолетов класса Боинг-737. Деньги будут выделяться, прежде всего, компаниям с государственным участием.

Теоретически можно было бы не выкупать самолеты, а просто не отдавать их. Но в этом случае на них мог быть наложен арест при вылете за границу. А официально выкупленный самолет становится полностью легитимным.