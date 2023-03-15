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15 марта 2023 14:52

Правительство РФ выделило 300 млрд рублей на выкуп импортных самолетов

Авиаэксперт Владимир Попов рассказал «КП» сколько самолетов можно приобрести на эти деньги
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Авиаэксперт Владимир Попов рассказал «КП» сколько самолетов можно приобрести на эти деньги

Авиаэксперт Владимир Попов рассказал «КП» сколько самолетов можно приобрести на эти деньги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В НАШЕЙ АВИАЦИИ — БЕЗ КАННИБАЛИЗАЦИИ

В Госдуме состоялся разбор полетов российской гражданской авиации. В хорошем смысле слова. Потому что коллапса, который нам предрекали год назад, после введения санкций, не произошло. Самая популярная страшилка из тех времен — самолеты будут пущены под каннибализацию. То есть западные компании не будут поставлять нам запчасти, и единственное, что нам останется, - это разбирать на запчасти имеющиеся самолеты. Так вот, никакой каннибализации не произошло.

- На сегодняшний день из 1167 самолетов у нас не каннибализирован ни один самолет, - сказал на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры министр транспорта РФ Виталий Савельев. - У нас нет каннибализации, как мы предполагали - все самолеты работают в нормальном режиме, мы все обеспечиваемся запчастями. Причем хочу подчеркнуть, это запчасти нормальные, сертифицированные. Это не на коленке где-то кто-то сделал. Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт. Тем не менее, все работает.

Какие-то запчасти поставляют нам из зарубежных стран, какие-то мы производим сами.

- Несколько зарубежных компаний, которые обслуживают "Боинги", производят запчасти для этих самолетов, не стали отзывать разрешение на выпуск таких запчастей нашими авиапредприятиями, - рассказал KP.RU заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов. - Это очень хорошее подспорье. Мы же и раньше изготавливали эти запчасти по их технологиям, они присылали нам документацию. В январе этого года они подтвердили, что не планируют вводить запрет на выпуск нами запчастей. Это 6-7 компаний, думаю, не надо их называть.

В ЗАПАСЕ ЕЩЕ 10 ЛЕТ

Средний возраст нашего авиапарка, по словам министра, — 15 лет.

- Это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим еще порядка 10 лет и дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых моделей самолетов, - сказал Савельев.

Точности ради надо сказать, что под каннибализацией министр имеет в виду полный разбор самолета. Снятие отдельных же частей практиковалось всегда. Как писала ранее «КП», происходит это в случаях, когда нужная деталь еще не пришла из ремонта или от поставщика запчастей. Тогда ее временно снимают с другого самолета, который, например, находится на плановом ремонте и не летает.

КОМУ ДАДУТ 300 МИЛЛИАРДОВ

Кроме того, министр транспорта Савельев сообщил, что государство выделило 300 млрд руб. на выкуп иностранных самолетов, находящихся в лизинге у наших авиакомпаний.

- Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. - сказал министр.

По его словам, компания «Аэрофлот» (ранее Савельев был ее руководителем) уже использовала часть средств для выкупа 10 дальнемагистральных самолетов.

- Надо понимать, что выкупать самолеты будут по остаточной стоимости, - сказал Попов. - На выделенные деньги можно будет выкупить примерно 100 самолетов класса Боинг-737. Деньги будут выделяться, прежде всего, компаниям с государственным участием.

Теоретически можно было бы не выкупать самолеты, а просто не отдавать их. Но в этом случае на них мог быть наложен арест при вылете за границу. А официально выкупленный самолет становится полностью легитимным.

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