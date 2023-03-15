Наводнение в Турции 15 марта 2023: двенадцать человек погибли из-за сильнейших ливней

Двенадцать человек погибли из-за наводнения в Турции Фото: REUTERS

Не успела Турция оплакать погибших в разрушительном февральском землетрясении (по последним данным их число достигло 48 тысяч), как новое стихийное бедствие обрушилось на юго-восток страны.

Что известно про наводнение в Турции 15 марта 2023

Сильный дождь начался в городе Шанлыурфа накануне. К утру турецкие СМИ уже показывали кадры с плавающими по улицам машинами. Вода стала причиной селей, которые добавили разрушений в городе и окрестностях. Быстро были подтоплены нижние этажи жилых и административных зданий. Местные власти призвали не выезжать на транспорте без необходимости.

Нескольких человек унесло мощным потоком, ещё несколько человек погибли, попав под сель, находясь в автомобиле. По последним данным, ещё пять трупов были обнаружены в подвальном этаже жилого дома. По предварительным данным, число погибших на 17.00 мск достигло 12 человек.

На месте стихийного бедствия работают спасатели. Учебные заведения закрылись на внеплановые каникулы. Эвакуирована местная больница. Количество осадков составило 150 мм – это треть годовой нормы.

Как заявил губернатор Шанлыурфы Салих Айхан: «Это самый сильный ливень за последние годы. Мы ждём, что дождь продолжится в ближайшие часы».

Отметим, что город Шанлыурфа находился недалеко от эпицентра землетрясения и значительно пострадал от него.