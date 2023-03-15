Россия, Китай и Иран затягивают «Морской пояс безопасности-2023»

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В Минобороны заявили о начале в акватории Аравийского моря трехстороннего военно-морского учения «Морской пояс безопасности-2023». Боевые корабли Военно-Морского Флота России, Народно-освободительной армии Китая и Исламской Республики вышли из порта Чахбехар.

«Российская сторона представлена отрядом кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама»», - заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве России также сообщили, что на первом этапе учения военные моряки трех стран на картах отработают розыгрыш эпизодов учения по практическим действиям на море, проведут инструктажи и тактические летучки, а с 16 по 17 марта отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование, выполнят артиллерийские стрельбы как днем, так и в ночное время. И только после такого слаживания отработают эпизод по освобождению захваченного судна, оказание помощи кораблям (судам), терпящим бедствие в море, а также ряд других задач.

В заявлении уточняется, что корабли Северного флота будут отрабатывать совместные действия с эскадренным миноносцем военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Нанжинг», фрегатами «Саханд» и «Джамаран», корветом «Баяндор» и другими кораблями и судами военно-морских сил Исламской Республики Иран.