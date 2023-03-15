Соцсети взбудоражены кадрами: в США водитель запечатлел первое весеннее привидение на видеорегистратор

Призрак, попавший в объектив видеорегистратора Уильяма Черча.

Соцсети, да и многие западные новостные издания взбудоражены кадрами, которые выложил некто Уильям Черч (William Church) - водитель грузовика. Они – с камеры видео регистратора, установленного на его автомобиле. Сделаны 11 марта 2023 года на шоссе SR 87 между городами Феникс (Phoenix) и Пейсон (Payson) в американском штате Аризона (Arizona, USA).

Ночью Уильям проехал мимо какой-то призрачной фигуры, стоявшей рядом с обочиной. Тормозить не стал – мало ли кто там стоял? Приехав домой, посмотрел, что записал видео регистратор и увидел, что фигура, мягко говоря, странная – полупрозрачная. Особенно ноги – сквозь них просвечивает боковая разметка.

Призрак на проселочной дороге в окрестностях Лондона.

Приведение – одно слово. Такого мнения придерживаются большинство зрителей, посмотревших ролик, полагая, что съемка все-таки не фейковая.

Из разумных объяснений возможно только одно: в кадр попал сгусток тумана, случайно принявший форму человеческой фигуры. Вот только, откуда он мог взяться в ясную погоду, непонятно.

Призрак, стоявший прямо на дороге в Индии.

Кстати, ролики с привидениями пользуются повышенным спросом в интернете – набирают миллионы просмотров. Не сразу – иногда их смотрят по несколько лет. Особенно те, которые были сняты видео регистраторами или камерами наружного наблюдения. Люди им доверяют.

Сюжеты с призраками, стоящими вдоль шоссе, наиболее распространенные. Таинственные сущности, как правило, появляются с началом весны. Будто бы они просыпаются после зимней спячки.

Обложка книги Бокконе про иную жизнь вокруг.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Иная жизнь

Из объяснений, близких к научным, имеется следующее – заочное - от итальянского исследователя Лучиано Бокконе , который в начале 80-х годов прошлого века вел исследования в аномальной зоне – так бы сейчас назвали холм, который пользовался у жителей окрестных деревень славой «нечистого места».

На вершине холма Лучиано разместил множество фотокамер с пленками, чувствительными к самым разным участкам спектра, и установил кучу приборов: термодатчики, дозиметры, датчики инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Рядом в клетки посадили собак. Как только хоть один датчик выдавал необъяснимые отклонения или животные начинали беспокоиться - облаивать пустое место, включались камеры.

Примерно за три года Бокконе получил изображения множества каких-то не видимых глазом сущностей. Чаще всего они являлись в виде шаров и объектов сложной формы в самых разных участках спектра. И по мнению исследователя, были не чем иным, как живыми существами электромагнитной природы. Возможно, разумными. Бокконе так показалось: ведь чем дольше длились наблюдения, тем больше появлялось «гостей». Словно они собирались посмотреть на тех, кто ими столь пристально интересуется.

Образ женщины в белом излюбленный у призраков

Бокконе назвал сущности критерами (от англ. creature - твари).

Научный мир итальянец, конечно же, не убедил. Не верит ему до сих пор. Но любители аномального поминают исследователя каждый раз, когда пытаются понять, откуда же берутся призраки. По одной из их гипотез, призрачные фигуры, которые иной раз попадают в объективы беспристрастных камер, это все те же критеры Бокконе, которые появились в видимом диапазоне.