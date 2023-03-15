Выплаты участникам СВО пришлось брать под контроль Генпрократуре

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Генпрокурор Игорь Краснов подвел итоги работы за 2022 год на расширенной коллегии ведомства в присутствии президента России Владимира Путина.

Генпрокурор в своем выступлении сообщил, что частичная мобилизация вскрыла «значительный пласт проблем».

«Устранение недостатков велось в круглосуточном режиме. Принимались меры для обеспечения призванных на службу вещевым имуществом и боевой экипировкой, а их семей гарантированными законом денежными выплатами и льготами. Многие нарушения удалось своевременно пресечь, при нашем участии скорректирована необходимая нормативная база», - заявил Краснов.

Генпрокурор также отметил, что до сих пор окончательно «не решены проблемы, связанные с выплатами через базу «Алушта»».

«С каждым таким случаем мы предметно разбираемся, добиваемся устранения выявленных нарушений. Необходимо навести порядок и с доведением до участников СВО денежных средств, выплачиваемых по решению органов исполнительной власти регионов. В целом, важно сделать все возможное, чтобы меры поддержки мобилизованных и добровольцев были реализованы в полном объеме, включая оказание надлежащей медицинской помощи получившим ранения и увечья, их реабилитацию и трудоустройство. С первых дней работы в регионах отделений, образованного по поручению Главы государства фонда помощи участникам СВО и их семьям, поручаю территориальным и военным прокурорам наладить с ними надлежащий обмен информацией об имеющихся проблемах для их оперативного устранения», - перечислил меры реагирования выступающий.

Обращаясь к подчиненным, Краснов распорядился планировать надзорные мероприятия в оборонно-промышленном комплексе «исходя из фактической обстановки и потребностей войск». А также попросил прокуроров «сосредоточить усилия на вопросах модернизации оборонных предприятий, строительстве новых производств, необходимых для выпуска вооружений и военной техники».

«Все указания в этой части вам даны. От нашего с вами профессионализма, принципиального и оперативного реагирования на нарушения зависит очень многое, включая сохранение жизни и здоровья защитников нашей Родины», - подчеркнул глава надзорного ведомства.

Краснов попросил всех сотрудников прокуратур внимательно реагировать на обращения граждан, которые становятся жертвами фейков, кибератак и других проявлений антироссийской пропаганды.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

(По данным Генпрокуратуры России за 2022 год)

23 - иностранные и международные неправительственные организации признаны нежелательными в России.

17 - иностранных и международных неправительственных организации запрещены.

125 000 - подготовлено требований о блокировке интернет-страниц, связанных с распространением фейков об СВО.

90 000 - предотвращено нарушений на официальных интернет-ресурсах.

15 000 - исков подготовлено в суды по защите прав инвалидов, ветеранов и пенсионеров.

140 000 - пересмотрено незаконных решений об отказе в социальных выплат.

30 000 - мест нашли прокуроры в детских садах, чем сократили очереди в дошкольные учреждения.

2,5 млн - школьников вынуждены учиться во вторую смену, а 13,5 тысячи в третью смену.

72 000 - выявлено нарушений в рамках надзора за реализацией национальных проектов.

639 - уголовных дел возбуждено о хищениях бюджетных средств в размере свыше 1 млрд рублей.

90 млрд - удалось вернуть с продажи 7,5 тысяч объектов имущества, что изъяли у вороватых чиновников.

700 млн - взыскано с лиц, совершивших административные правонарушения коррупционной направленности.

13 млрд - сумма банковских операций совершенных мошенниками без согласия клиентов.