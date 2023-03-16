На Дальнем Востоке стали брать больше кредитов на строительство своего дома

В 2022 году Приморье стало лидером по вводу жилья на участках от ДОМ.РФ. Среди сданных объектов - ЖК "Айвазовский" во Владивостоке, построенный по итогам первого в России аукциона "за долю". Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ провел конференцию «Развитие жилищного строительства в ДФО». Выступающие подвели некоторые итоги, касающиеся жилищного сектора, и обрисовали сформировавшиеся на рынке тренды. Говорили про ипотечные программы, в том числе с господдержкой, о планах и реализации программы комплексного развития территорий и механизмах, которые позволяют формировать комфортную городскую среду.

На конференции выступила замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева. Она анонсировала закупку за счет бюджета и включение в программу «Арендное жилье» первой тысячи квартир уже в этом году. Эта программа реализуется по поручению президента. Всего будет 10 тысяч новых арендных квартир в ДФО.

– Программа обеспечена финансированием и реализуется совместно с ДОМ.РФ, – рассказала Нургалиева. – Арендная ставка для молодых специалистов в ДФО будет субсидированной.

ДФО – единственный из федеральных округов, развитие которого включено в долгосрочную программу Единого института развития в качестве приоритета, подчеркнул управляющий директор по Дальнему Востоку ДОМ.РФ Александр Левинталь.

– Нами подписаны соглашения о сотрудничестве со всеми регионами округа, и это не просто документы, это комплекс реальных мер по развитию жилищной сферы, которые уже работают, – добавил он.

Деньги на новостройки для 94 тысяч семей

На март 2023 года портфель проектного финансирования Банка ДОМ.РФ в ДФО превысил 320 млрд рублей – это 37% рынка кредитования девелоперов в округе, второй результат по объемам среди финансовых учреждений. Проектное финансирование застройщики получают под конкретные новостройки, поскольку до определенного этапа средства дольщиков лежат на эскроу-счетах. На средства банка будет построено 4,7 млн «квадратов» жилья для 94 тысяч семей.

– В 2022 году в регионах ДФО мы выдали застройщикам кредитов на 106,6 млрд рублей – на 17% выше показателя предыдущего года. Одновременно банк работает и над повышением доступности жилья для граждан, предлагая населению различные ипотечные продукты, – сообщила руководитель Владивостокского отделения Банка ДОМ.РФ Марина Дрожжина.

Специалисты ДОМ.РФ при участии Минвостокразвития России рассказали о ситуации в жилищной сфере Дальнего Востока. Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

Наряду с ведущими позициями по объемам проектного финансирования, Банк ДОМ.РФ входит в тройку лидеров по ипотечному кредитованию в ДФО. За прошлый год физлица получили ипотеку на сумму почти на 6 млрд рублей. Если сравнить показатель с 2021 годом, он выше в полтора раза. Максимальный прирост в Приморском и Хабаровском краях, среди лидеров также Республика Саха (Якутия), Амурская и Сахалинская области.

Шесть из десяти жилищных кредитов в Банке ДОМ.РФ в ДФО за прошлый год – это льготные займы по программе «Дальневосточная ипотека». «Льготной ипотекой» воспользовались 17% клиентов, «Семейной» – 10%. На «рыночных» условия ипотеку на готовое жилье получили порядка 7% клиентов.

При этом в округе сохраняется тренд на активное развитие рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Количество кредитов на частные дома за год выросло в 2,5 раза. Динамика частично связана со распространением в прошлом году льготной ипотеки на самостоятельное строительство. Частные дома занимают 7% в ипотечных сделках банка.

Инфраструктурные облигации помогут повысить качество жизни и сделать регионы привлекательными

Сейчас в работе у Института развития 35 проектов, которые в ДФО планируют профинансировать за счет инфраструктурных облигаций. С помощью механизма создают инфраструктуру как в рамках жилищного строительства, так и в целях развития агломераций. Строительство этих объектов позволит улучшить условия жизни 314 тысяч семей. Кроме того, растет привлекательность регионов – как для собственных жителей, так и рассматривающих ДФО в качестве возможного места переезда.

Директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков в ходе конференции сообщил, что пока льготное финансирование одобрено для 12 проектов в пяти регионах округа: Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия).

– Это школы, детские сады, инженерные сети, дороги и другие типы инфраструктуры. Общая сумма займов по ним превышает 37 млрд рублей. Большинство одобренных проектов реализуются в рамках масштабного строительства микрорайона «Гороховое поле» в Магадане, – уточнил Александр Аксаков.

Спикер отметил, что в целом на Дальнем Востоке реализуется треть проектов, для которых разрешено применение инфраструктурных облигаций. И при этом на ДФО приходится всего 7% населения страны – это говорит о важности региона для страны.

Сейчас же проекты с применением инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ прорабатываются в 10 из 11 дальневосточных регионов. Возможный объем льготного финансирования составляет 112 млрд рублей.

Льготная ипотека и повышенная субсидия многодетным приморцам

ДОМ.РФ выступает оператором федеральных льготных ипотечных программ: «Дальневосточная», «Льготная», «Семейная» и IT-ипотека. За время их существования жилищные условия в округе улучшили около 80 тысяч семей. На долю «Дальневосточной ипотеки» приходится 70% от всех льготных кредитов. По программе можно получить деньги по ставке в 2%. Общая сумма таких займов составила 240 млрд рублей. Программа действует до 2030 года. По оценкам ДОМ.РФ, за это время жилищные условия ежегодно смогут улучшать еще до 25 тысяч семей.

– На Дальнем Востоке ипотечные программы с низкими ставками существенно поддержали спрос на жилье, в целом повысили привлекательность проживания в ДФО. Мы видим, что застройщики активно запускают новые проекты в ДФО – в прошлом году началось строительство 1,9 млн кв. м многоквартирного жилья, на 11% выше показателей предыдущего года. Благодаря господдержке растет спрос и на частное домостроение: за год жители регионов Дальнего Востоке возвели около 14 тысяч индивидуальных домов площадью 2 млн кв. метров, – отметила заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Екатерина Власова.

Наибольшим спросом льготные кредиты в ДФО пользуются в Приморском крае. Тут выдано 24,1 тысячи таких займов. Следом идут Республика Саха (Якутия) (14,6 тыс.) и Хабаровский край (11,3 тыс.). На эти три субъекта приходится 64% всех выдаваемых в ДФО льготных кредитов.

На землях, переданных ДОМ.РФ застройщикам, продолжается реализация крупных проектов. Один из них - две очереди жилого комплекса "Меридианы Патрокла" на берегу одноименной бухты во Владивостоке. Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

Кроме кредитов с господдержкой, ДОМ.РФ также выступает оператором программы единовременной выплаты 450 тысяч рублей. На нее могут рассчитывать многодетные ипотечные заемщики. Деньги можно потратить на погашение существующей ипотеки. Этой мерой поддержки воспользовались 23 тысячи семей в ДФО. При этом в Приморском крае размер выплаты увеличили до 1 млн рублей – с 1 января 2023 года. Выплату в новом размере уже получили более 125 тысяч семей.

Больше всего жилья на участках от ДОМ.РФ строят в Приморье

За 2022 год в Приморском крае ввели более 142 тысяч кв. м жилья на участках, которые ранее ДОМ.РФ передал застройщикам и региону. Это лучший показатель в ДФО. Также Приморье лидирует по выдаче разрешений на строительство (РС) на землях, переданных ДОМ.РФ застройщикам и регионам. Площадь будущего жилья на этих участках составляет 170,6 тысячи «квадратов».

– Аукционы по неиспользуемым федеральным участкам, в том числе через механизм КРТ, актуальны для Дальнего Востока, где достаточно высока потребность в новом качественном жилье, построенном по современным стандартам со всей необходимой инфраструктурой. Наши инструменты позволяют инвесторам быстрее запускать жилые проекты разного масштаба, снизить расходы на их реализацию, а регионам – развивать новые территории, создавать рабочие места и решать социальные задачи, – сообщил и. о. директора подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Сергей Сумин.

За прошлый год в шести регионах Дальнего Востока ДОМ.РФ вовлек в оборот 17 участков общей площадью 154,3 га – их передали под строительство жилья и других объектов. Также правкомиссией одобрено четыре проекта комплексного развития территорий (КРТ) с градпотенциалом около 2,4 млн кв. м жилья на территории Забайкалья и Хабаровского края. Прошли два аукциона по проектам КРТ в Забайкалье под строительство около 143 тысяч кв. м жилья.

В 2022 году Институт развития провел в шести регионах ДФО 16 успешных аукционов: с торгов реализованы участки общей площадью 22,9 га.

В ДФО продолжается реализация крупных проектов на участках от ДОМ.РФ. Так, под занавес 2022 года во Владивостоке ввели в строй ЖК «Айвазовский» (251 квартира). Он построен по итогам первого в России аукциона «за долю» на участке площадью 2,36 га. В столице Приморья построены две очереди ЖК «Меридианы Патрокла»: пять 25-этажных домов общей площадью более 90 тысяч кв. м жилья.

«Городские практики» впервые пройдут в новых локациях

Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский примут в 2023 году «Городские практики» – это часть проекта Архитекторы.рф. В Бурятии программа пройдет с 4 по 15 апреля: в смешанном формате – онлайн и очно. Даты интенсива в Петропавловске-Камчатском объявят позднее на сайте программы. К участию в «Городских практиках» приглашаются архитекторы, чиновники, дизайнеры, представители бизнеса и общественных организаций. Подать заявку на участие в бесплатном образовательном интенсиве можно по 27 марта включительно.

– В Улан-Удэ мы предлагаем специалистам попробовать найти решения для развития общественных пространств с учетом ландшафтных и климатических особенностей. Мы выбрали эту тему, опираясь на опыт: ДОМ.РФ работает в ДФО комплексно, разрабатывая мастер-план столицы Бурятии, мы много общались с горожанами и узнали, что большинство считает загрязнение атмосферы города главной проблемой. На «Городских практиках» местные специалисты в рамках учебного проекта постараются найти решения экологических проблем с помощью озеленения, – сообщила руководитель подразделения аналитического сопровождения проектов ДОМ.РФ Ксения Базанчук.

В Улан-Удэ курс разбит на три тематических блока: благоустройство общественных пространств, экология и озеленение, вовлечение горожан. В финале специалисты представят свои концепции благоустройства реальных территорий города. Со слушателями «Городских практик» будут работать эксперты в сфере городской антропологии, архитектуры и дизайна городской среды, а также выпускники программы Архитекторы.рф разных лет.