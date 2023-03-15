Избавившийся от 100 кило Александр Семчев еще больше похудел

Александр Семчев появился на премьере фильма «Сергий против нечисти. Шабаш». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Веселый толстяк из рекламы пива и популярных сериалов – таким зрители помнят Александра Семчева. Слава пришла к актеру благодаря его выдающимся формам. Режиссеры охотно приглашали фактурного артиста в фильмы и спектакли. Лишний вес приносил ему стабильный доход, но плохо влиял на здоровье. Артист страдал от одышки и сахарного диабета. Семчев весил почти 200 кило. Медики предупреждали: толстеть и дальше – просто опасно для жизни.

Всего за один год Александр избавился от 100 килограммов. Артист изменился до неузнаваемости и потерял амплуа обаятельного толстяка, но, говорит, что нисколько об этом не жалеет. Сегодня его просто не узнать. Минувшим вечером актер появился на московской премьере мистического детектива «Сергий против нечисти. Шабаш». Похоже, артист еще больше похудел и за последние месяцы скинул еще несколько килограммов.

За последнее время актер еще больше похудел. Фото: пресс-служба KION.

Александр сохраняет стройную фигуру, хотя, судя по всему, особо не придерживается диеты. Взяв упаковку калорийного попкорна, 53-летний артист занял место в зрительном зале.

Когда два года назад Александр экстремально похудел, на него обрушился шквал вопросов: «Как?». Во всех интервью бывший толстяк уверял, что просто сел на диету. Он советовал поклонникам есть индейку и куриную грудку, пить больше воды, налегать на сырые овощи и не забывать о занятиях спортом. И лишь недавно выяснилось, что на самом деле Семчев похудел совсем не так. Оказалось, он просто лукавил, а в реальности не обошлось без вмешательства хирурга.

Похоже, особой диеты артист не придерживается и может себе позволить калорийный попкорн. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В интервью Вячеславу Манучарову для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Семчев признался, что ему ушили желудок. Кроме того, актёру сделали липосакцию. А после того, как объем желудка уменьшился, и он стал есть меньше, килограммы начали уходить сами собой.

«Большой желудок стал трубочкой в 150 миллилитров», - признался актёр.

Во время интервью Семчев иронично сравнил себя с чайкой. По его словам, теперь его порция еды составляет не более 300 граммов - прямо как у птицы.

Раньше Семчев весил почти 200 килограммов. Фото: Евгения ГУСЕВА

После стремительного похудения у Александра возникла еще одна проблема: лишняя кожа на теле и на лице. Пришлось снова лечь под нож хирурга, чтобы удалить ее. Кроме того, артист стал жаловаться на пониженное давление и частые головокружения. Но все эти недомогания, по его мнению, не сравнятся с тем риском для здоровья, который давал лишний вес.