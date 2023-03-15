Получили права в 9 лет: дети из трех регионов на день стали настоящими полицейскими

Ребята из Новокуйбышевска сдают экзамен на водительское удостоверение.

Сотрудники полиции в трех регионах России помогли исполнить мечты мальчишек, страдающих онкозаболеваниями. Ребята смогли не просто примерить форму работников ГИБДД, но и на день буквально получить новую профессию и даже обзавестись правами… Правда, на управление велосипедом и зимними санками. Знакомство с азами героической профессии состоялось при поддержке благотворительного проекта «Мечтай со мной».

8-летний Ваня и 9-летний Костя из Новокуйбышевска Самарской области в управление ГИБДД приехали с мамами. Сначала ребята прошли тест на знание правил дорожного движения, получили водительское удостоверение с личным портретом, разрешающее управлять санями, коньками и велосипедом. А потом облачились в светоотражающие жилетки и отправились на патрулирование улиц на заднем сиденье автомобиля с мигалками. Задание мальчишки получили ответственное: выследить машину злостного нарушителя. Буквально через 10 минут Ваня и Костя одновременно заметили проезжающую легковушку с тем самым номером. Задержание прошло успешно и довольные ребята отправились домой, решив, что теперь точно станут дорожными полицейскими, когда вырастут.

- Наши юные инспекторы просто молодцы. Сдали экзамен, рассказали, что означают знаки, которые можно увидеть на дороге. А их родителям мы объяснили, как выстроить для ребенка безопасный маршрут от школы домой, - рассказал начальник отдела ГИБДД О МВД России по городу Новокуйбышевск, майор полиции Ильдар Бахитов.

9-летний Арсений из Краснодара попал в конный патруль. Для мальчика провели экскурсию по подразделению кавалерийского взвода отдельного батальона ППС краснодарской полиции, а потом дали возможность прокатиться на лошади по кличке Талисман. Кстати, о желании сына стать полицейским в проект написала мама Мария Серкова.

Арсений и лошадь.

- Я знаю, что ему нравится полиция, полицейские, ГАИ ГИБДД. И он строит лего-город у себя дома, и там у него есть полицейский участок, есть воришки там, поэтому решила сделать ему сюрприз, написать такое желание, и я думаю, что я угадала, - улыбается женщина.

А вот 9-летнего Всеволода и 5-летнего Захара из Воронежа на экскурсии в полицейский участок больше всего заинтересовал патрульный мотоцикл «УРАЛ М-72», на котором несли службу инспекторы ГАИ в восьмидесятые годы. Также ребята смогли самостоятельно сказать несколько слов в громкоговоритель и прокатиться на патрульной машине со включенным маячком и сиреной – причем, включить их они смогли самостоятельно. После экскурсии Сева рассказал, почему так хочет стать полицейским:

- Мне просто нравится, к примеру, ездить и останавливать машины, спрашивать права, чтобы показывали, и очень много всего. Мне тут понравилось. Из-за этого я решил посетить полицейский участок.

Сева из Воронежа во время экскурсии у автомобиля ГАИ.

Сейчас акция, исполняющая мечты, продолжается и впереди воплощение в жизнь желаний ребят и в других регионах.