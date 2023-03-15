Мария Захарова на Радио «КП»: Англосаксы хотят создать нестабильность по всему периметру России. Протесты в Грузии — тому яркий пример

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова дала интервью ведущему Радио «Комсомольская правда» Ивану Панкину.

- Давайте начнем с протестов в Грузии. Давайте определимся — это все происки проклятого Запада или это они сами решили попротестовать?

- Всегда в любой стране можно найти массу проблемных вопросов. Это абсолютно нормальное, естественное состояние жизни. Часто привожу в пример кардиограмму, когда она идет резко вниз, резко вверх, значит, человек жив. А вот когда идет ровная прямая, то уже не очень. Нормальная, динамичная жизнь общества с волеизъявлением граждан, с элементами протестной деятельности в рамках существующих законов, с поддержкой действия властей – абсолютно приемлемое, здоровое проявление жизни общества.

Но есть нюанс. Мы видим, как постсоветское пространство стало полем для экспериментов тех самых, как вы сказали, проклятых западников. Англосаксонский дуэт – это Вашингтон и Лондон, которые настраивают, науськивают всех своих сателлитов и делают это в данном случае с одной, но очень простой и при этом очень нездоровой целью – создание ореола нестабильности по периметру российских границ.

Их интересует наша страна, интересует давно. Интересует исторически. У нас очень богатая страна. Она богата природными ресурсами. Здесь есть все, что необходимо им для развития. Мы готовы делиться на взаимовыгодных условиях. Мы всегда, - пожалуйста, энергетика – один из ярчайших примеров, - готовы были подключать наших партнеров для совместного освоения, для разработки, для инвестиций. Нечасто такое в жизни встречается.

Но вот это как раз и не устраивает. Они хотят все, сразу, бесплатно. Но сейчас уже еще более завышенные требования, чтобы им еще и доплачивали. Хоть в каком-то виде, но чтобы еще были и обязаны - морально, материально, по-разному. Для того, чтобы продавить свои условия, они действуют вне правового поля. Каким образом? Через вмешательство во внутренние дела соседних с нами стран, с которыми мы развиваем дружественные отношения.

- Какие у нас сейчас взаимоотношения с Грузией?

- У нас, к сожалению, до сих пор нет дипломатических отношений. Я не буду рассказывать всю историю, вы знаете, кто их разорвал. У нас развиваются торгово-экономические связи. Давайте здесь широко возьмем, потому что в отсутствие дипломатических связей это в большей степени можно назвать контактами. Мы делаем все для того, чтобы этот сегмент действительно развивался на взаимовыгодных основах. Мы имеем богатый опыт подобного взаимодействия. Последние годы показали, что каждая сторона имеет свои позитивные результаты от такого взаимодействия.

Мария Захарова о событиях в Грузии: "Мы видим, как постсоветское пространство стало полем для экспериментов тех самых, как вы сказали, проклятых западников". Фото: Иван МАКЕЕВ

- Россия заявила о продлении «зерновой сделки» на 60 дней. И многие в нашей стране не слишком этим довольны. Зачем мы играем в эти игры с Западом по-прежнему, хотя надо уже послать его в известном направлении?

- Помните, в недавнем интервью Сергей Викторович Лавров на подобную реплику сказал: «Руки чешутся!». Но дело в том, что это вряд ли поможет. Нужно же добиваться тех целей, которые работают на нас. На нас работает выполнение этой сделки целиком, комплексно. Именно на это и нацелена работа и российских переговорщиков. Мы прекрасно понимаем, что перекос очевиден в реализации этой сделки. Обязательства, которые на себя взяла ООН, Гутерриш и его представители, не реализованы. Но это совершенно не означает, что мы должны перестать работать на этом направлении.

Мы определили тот срок, который, мы полагаем, должен быть использован ООН по реализации этой сделки.

- Вы про наш интерес сказали. А в чем наш интерес конкретно?

- Поставка той части сельхозпродукции (это в том числе и удобрения,), которая проработана и которая является частью этой договоренности.

- Велика ли вероятность, что по итогам этих 60 дней мы уже на новую сделку не пойдем?

- Я могу процитировать Сергея Васильевича Вершинина, который сказал, что сейчас на 60 дней, а дальше будем смотреть, исходя из ситуации и наших интересов.

- Есть ли единство в рядах НАТО?

- Нет, это не единство. Это круговая порука. Это когда для того, чтобы замазать всех, совершающий какое-то преступное действие, вовлекает всех, даже несмотря на то, что это ни на что не влияет.

- Может быть, грядет какой-то раскол в их рядах? Когда-то же надоест тем, кто на подхвате...

- Вы тоже не забывайте, что есть политические режимы, которые держатся и работают в пользу так называемого Евроатлантического единства, только за счет шантажа, компромата, то есть, силовых приемов, которые к ним применяются. А есть разные политические силы, которые пытаются что-то сделать, чтобы прозвучал глас народа. Иногда это приводит к расколам или просто смене режимов, к выборам, перевыборам. Где-то это приводит к колоссальным общественным протестам, к многотысячным митингам, к попыткам достучаться до властей таким образом. На мой взгляд, ситуация на коллективном Западе накаляется с каждым днем.

- Что касается ЕС, находятся же там страны, которые огрызаются. Венгрию ту же взять хотя бы. Или Хорватия время от времени тоже говорит, что мы никакой военный контингент на Украину посылать не будем, участвовать в конфликте не станем. Почему же так мало положительных примеров?

- Я больше вам скажу. Так и Польша пытается протестовать.

- Она при этом все равно очень антироссийски настроена. Не будем ее брать в пример.

- Почему мы не можем ее брать в пример? Мы же сейчас не говорим с точки зрения того, кто как относится к нашей стране, при этом кто как внутри протестует. Давайте разделим эти два вопроса. Мы же разговариваем про единство в их рядах. Вот давайте мы сейчас российский фактор не будем трогать. Польша периодически пытается возвысить свой голос. Она за это очень сильно получает. Это иски, это штрафы, это наказание деньгами, это суды, это рестрикции и, самое главное для них, это невыделение помощи. А так как многие страны ЕС во многом дотационные, потому что все регламентировано, что сколько кому производить, конечно, никакой свободной конкуренции давно нету, то для них это жизненно важные вещи.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- С другой стороны, все не так плохо. Представитель Британии в ООН Фергус Экерсли на заседании Совбеза внезапно перешел на русский язык, таким образом он хотел показать отсутствие русофобии в стране и уважение к российской культуре, а затем по-английски добавил, что Лондон не желает краха России.

- Я вас умоляю! Надо помнить историю. «Русский Иван, сдавайся!» писали нацисты и фашисты на листовках, которые разбрасывали на территории нашей страны с самолетов. Это был русский язык. А сколько было брошюр, журналов, листовок. Целые бригады были. Это была часть этой работы в министерстве пропаганды Геббельса – психологическое воздействие на языках населения. Ведь не все листовки, которые писались на русском языке, в те годы начинались со слов угрозы. Многие из них начинались со слов любви, признания и намерения освободить от гнета, например, коммунистов. Там так и писалось: русский Иван или дорогие жители Советского Союза, или там советские граждане, мы пришли вас освободить. И дальше шла аргументация. Мало того, и убеждали, не запугивая, а убеждали пряниками. Это исторический факт. Поэтому все эти уловки мы хорошо знаем.

Давайте будем реалистами. Я знаю, почему они так делают. Они очень неплохо нас чувствуют, они знают, что мы слишком открытые. И это наш большой плюс. Это совершенно не минус. Что мы готовы тому, кто идет к нам с миром, открыться полностью. Почему? Опять же история. Потому что не так много приходили к нам с миром. Нас постоянно пытались завоевать, подчинить, поставить на колени.

Я часто об этом думаю, почему мы гостям зарубежным, иностранцам всегда ставили все самое лучшее. Самим особо, может быть, и нечем себя удивить. Если это иностранец, так ему – к соседу побежишь, лучшее на стол поставишь. Что-нибудь обязательно подарить, как-то особенно удивить, накормить, напоить и так далее. Почему? Да потому что любое проявление дружбы, миролюбия в нашей стране ценится на высшем уровне.

- Нельзя не поговорить про Китай, особенно на фоне разговоров о скором вероятном визите Си Цзиньпина в Россию. С кем мы имеем дело, говоря про Китай? Это наш союзник или все-таки надо относиться к нему с большей осторожностью?

- Давайте будем относиться по принципу «доверяй, но проверяй» ко всем. Это вообще нормально. Ведь вы посмотрите, как все задают вопрос. «А вот нас на востоке, в Азии не обманут?» Ну, во-первых, не надо обманываться самим. Для этого есть аналитика, разум, договоры и, самое главное – проверка того, о чем договаривались – сделано или не сделано. Но ведь в этом есть удивительный момент. Ведь на западе-то обманывали постоянно. И разве это только в 21 веке началось? А в 20-м все наши беды откуда шли? С востока разве? Хорошо, а 19-й, а до 19 века? Откуда была основная экзистенциальная угроза нам? Оттуда. И мы каждый раз, к сожалению, перезагружаемся и живем в ощущении, что – ну нет, ну, уже такие были совершены ошибки с той стороны, со стороны запада, что в этот раз мы их преодолеем совместно и будем строить светлое будущее. Не надо эту ошибку совершать. Надо доверять, но проверять, надо выстраивать отношения такие, которые в первую очередь выгодны нам, отвечают нашим национальным интересам и служат интересам нашего народа. Конечно, при взаимоуважительном отношении ко всем.

- И в завершение: министр экономики Сербии сказал, что, скорее всего, стране придется присоединиться к антироссийским санкциям. Так мы братушки или нет?

- Странно было бы вводить санкции против нашей страны, которая всегда взаимоуважительно относилась к Сербии, как к государству, и с огромной любовью, теплотой и заботой относилась к братскому народу Сербии. Объясняют, что давят на них Соединенные Штаты Америки. Но если есть давление, нужно же понимать – со стороны Соединенных Штатов оно не закончится с принятием санкций. Они никогда не прощают никому слабости. Любое проявление слабости для Соединенных Штатов Америки – это только сигнальная лампочка для того, чтобы додавливать до конца. Те, кто работал на американском направлении, те, кто знает историю политических элит Соединенных Штатов Америки и вообще их идеологию глубинного государства, вам это подтвердят. Поэтому к этому нужно просто реалистично относиться.

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