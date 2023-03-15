Герой спецоперации «Z» сержант Буянтуев провел удачную разведку боем

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека, но я заключил доброе имя в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А бойцам повторял: «Военной науке должно учиться на войне, так как каждый театр войны есть театр новый».

УНИЧТОЖИЛ ВРАГОВ В БЛИЖНЕМ БОЮ

Гвардии старший лейтенант Эрдни Басангов

«Рота под командованием гвардии старшего лейтенанта Эрдни Басангова вела наступательные действия с задачей освобождения одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов. Вверенным подразделением гвардии старший лейтенант Эрдни Басангов вел наступление с западных окраин поселка и, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, успешно прорвал оборонительный рубеж, что позволило в кратчайшие сроки закрепиться на позициях и удерживать их до подхода основных сил. Дождавшись подкрепления, националисты, выбитые российскими десантниками из населенного пункта, предприняли попытку вернуть утраченные позиции. Несмотря на натиск вражеской артиллерии, подразделением под командованием Эрдни Басангова было уничтожено большое количество украинских боевиков в ближнем бою. В итоге, понеся потери, противник вынужден был вновь отступить. Благодаря самоотверженности и профессионализму гвардии старшего лейтенанта Эрдни Басангова атака на населенный пункт была отбита, при этом противник понес значительный ущерб в живой силе».

ПРОВЕЛ УДАЧНУЮ РАЗВЕДКУ БОЕМ

Гвардии сержант Баир Буянтуев

«Батальонная тактическая группа российских Вооруженных Сил, в составе которой действовало отделение под командованием сержанта Баира Буянтуева, выполняла боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по заданному маршруту сержант Буянтуев обнаружил хорошо замаскированный опорный пункт с украинскими националистами. Оценив обстановку, учитывая численное превосходство противника, сержант Буянтуев связался с вышестоящим командованием и, передав координаты националистов, запросил поддержку артиллерии. По переданным данным артиллерия нанесла точный удар, в результате которого опорный пункт был уничтожен. Грамотные и смелые действия гвардии сержанта Баира Буянтуева обеспечили успешное выполнение боевой задачи подразделением и создали условия для скорейшего освобождения населенного пункта».