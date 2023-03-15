Власти Украины не могут дождаться даты, которую сами же объявили крайней для выселения монахов Киево-Печерской лавры

Сотрудники СБУ у стен Киево-Печерской лавры в столице Украины. Фото: REUTERS

У команды Зеленского не хватает терпения, чтобы выдержать ими самими назначенный срок для новых ударов по Украинской православной церкви. Министр культуры Украины Александр Ткаченко сегодня объявил об атаке на Почаевскую лавру, которая находится в Тернопольской области. Это вторая лавра после Киево-Печерской (а всего их на Украине три).

Как заявил Ткаченко, "священник, руководящий в Почаевской лавре" (министр даже не знает, что наместника монастыря зовут митрополитом Владимиром, зачем ему такие "мелочи"), дескать, не пустил сегодня в монастырь представителей заповедника, и теперь против него будет возбуждено уголовное дело, а имущество лавры отберут у УПЦ и передадут государству. Ну, как государству, скорее всего уродливому порождению извращенных отношений патриарха Константинопольского Варфоломея и бывшего президента Украины Петра Порошенко, плодом которых стала Святая церковь Украины (СЦУ), новая псевдоправославная, а в реальности раскольническая секта под руководством предателя Епифания.

А предавший однажды предаст и дважды, что абсолютно подходит к Епифанию, который сначала ушел в раскол к так называемому "патриарху" Филарету, а потом предал и своего благодетеля, обманув его с распределением постов в новой структуре, оставив "дедушку" Филарета осыпать его проклятиями и судорожно сучить кулачками.

Примечательно, что и всех окружающих это публика из руководства раскольниками явно судит по себе. Так, например, иерархи СЦУ и светские власти Украины в лице того же министра Ткаченко уже заявили, что монахи смогут остаться в Киево-Печерской лавре, и им не надо будет выселяться, если они поменяют свою конфессиальную принадлежность. Упрощенно говоря, перейдете от Онуфрия к Епифанию, и будет вами всем хорошо.

То есть эти люди не понимают совершенно, что такое религия, служение, монашество и т.д. Для них поменять веру – это как заменить упавшие со стола столовые приборы. А почему из УПЦ в СЦУ? Почему не к греко-католикам, а то и просто католикам или протестантам? То, что предать веру – это все равно, что самому добровольно пойти в услужение к Сатане, просто не приходит им в голову, а если и приходит, то настолько абстрактно, что они предпочитают этим не заморачиваться.

Собственно говоря, достаточно только лишь этого, чтобы составить для себя полное представление о нынешних украинских властях. А что же сами монахи Киево-Печерской лавры?

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Они записали всепокорнейшую челобитную президенту Украины Владимиру Зеленскому, в которой молят его не выселять их из Киево-Печерской лавры и оставить в покое. Кстати, руководство УПЦ уже как только ни доказывало свою лояльность нынешним нацистам во главе Украины – и деньги собирали для ВСУ, и грехи карателей отмаливали, и хвалу Зеленскому воздавали. А он все равно не желает являть милость.

Более того, один из монахов даже рассказал трогательную историю, случившуюся перед выборами президента, на которых Зеленский одержал победу над Порошенко.

- В этой обители я молился и просил Бога, чтобы Господь открыл, кто будет у нас президентом. Мне Господь открыл, что будет президентом Владимир Зеленский. Я позвонил его другу, Михаилу, это еще не было выборов. Говорю: можешь его поздравить, что Владимир будет президентом. Потом Михаил сказал: Владимир сказал в радости, что если меня выберут, я даже покрещусь, - рассказал монах. - Я всем это рассказал. Вся братия монастыря, все прихожане молились, чтобы Зеленский стал президентом. И теперь его прошу: раз мы за него молились, чтобы он нашу Лавру не оскорблял, а наоборот защищал.

Понятно, что служителям церкви пристало смирение перед житейскими невзгодами. Можно даже сказать, что, проходя через них, они лишь закаляют свое служение. Но дело в том, что в данном случае речь идет не о тысячах священников и монахов УПЦ, а о миллионах их прихожан. И смиренно принимая, даже никоим образом не протестуя против каннибалистических решений светской власти, руководство и монахи УПЦ предают свою паству, тех, о ком они должны заботиться, будучи "пастырями стада".

- Мы не знаем, что произойдет в Лавре 29 марта, но мы знаем настроения наших верующих, которые будут защищать свои святыни. Нам говорят, что сюда могут прийти люди, которые настроены враждебно против нас, - заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний. - Среди тех кто воюет, есть много тех, кто являются верующими УПЦ и я бы не хотел, чтобы государство довело ситуацию до того, что здесь, на территории Киево-Печерской Лавры, по разные стороны противостояния, встретятся побратимы, которые сейчас защищают нашу страну. Мы не прекращаем верить в то что наша власть не допустит этого противостояния

- Мы будем молиться. Что я могу сделать против власти? Мы люди без оружия. Уповаем на Господа. Как Господь устроит, так и будет, - поделился планами настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел. А могли хотя бы объявить анафему тем, кто выступает против Церкви. Как минимум. Тем более, что именно это наказание и полагается за измену православию и уклонение в раскол.

Двадцатого марта УПЦ собирает на свое заседание Синод, на котором решат, как именно будут действовать в ответ на предписания властей. Но что-то подсказывает, что никаких конкретных, а тем более, эффективных решений, которые смогли бы остановить Зеленского в его войне с православием или хотя бы могли подтолкнуть его задуматься о том, что он творит, принято не будет.

Уж лучше бы действительно молчали, чем такие челобитные записывать…