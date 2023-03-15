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Звезды15 марта 2023 20:30

Тренер шоу «Русский вызов» Александр Жулин высказался по поводу состояния Романа Костомарова

Прославленный фигурист считает, что выносить на публику медицинские диагнозы неэтично
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Тренер шоу «Русский вызов» Александр Жулин.

Тренер шоу «Русский вызов» Александр Жулин.

Фото: Первый канал

Новый суперпроект «Русский вызов», где русские звезды фигурного катания (Алина Загитова, Евгения Медведева, Камила Валиева и многие другие) покажут абсолютно новые, красочные номера, стартует на Первом канале 18 марта. В связи с чем один из креативщиков и тренеров шоу Александр Жулин, который давно и тесно дружит с Романом Костомаровым, деликатно прокомментировал состояние олимпийского чемпиона, находящегося на аппарате ИВЛ, и указал на то, чем не стоит спекулировать.

Фото: Первый канал

— Мы все дико переживаем, молимся за Рому, — пояснил тренер (полное интервью читайте на сайте teleprogramma.pro).— Я звоню Оксане (Домниной — супруге фигуриста — Авт.), спрашиваю, как он — и в этой связи меня убивают некоторые СМИ, которые выносят в публичное пространство непроверенные новости о Роме. Все же это читают. Все это видят. Зачем? Да, я понимаю, работа такая. Но зачем же до такой степени доводить? Подумайте о близких. Вы делаете им больно. Я в этой связи взял за себя за правило: ничего не комментирую, лучше схожу в церковь поставлю свечку, чем языком чесать. У Ромы тяжелая ситуация, все мы дико переживаем. Конечно, еще предстоит разобраться, почему так случилось, что послужило причиной, но пока нужно молиться и верить. Я знаю, что Ромка — очень сильный человек. Не сомневаюсь, что он должен выкарабкаться. И многих нас еще порадует.

«Русский вызов», Первый, суббота, 17.15

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