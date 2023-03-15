Александр Жулин: «Скажу крамольную вещь: ни Загитовой, ни Медведевой необязательно возвращаться в профессиональный спорт»

Фигуристка Алина Загитова на льду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В скором времени спортивная дирекция Первого канала запустит супершоу «Русский вызов», в котором олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы по фигурному катанию сойдутся в произвольной программе, чтобы побороться за призовой фонд в 9 миллионов рублей. В связи с чем один из идейных вдохновителей проекта, тренер и фигурист Александр Жулин объяснил «КП», что участие известных профессиональных фигуристок в популярных проектах — вовсе не преступление.

- Александр, вы как тренер обращали внимание, какое влияние оказывает на юных фигуристок шоу-бизнес? Теперь Алина Загитова — уже и блогер, и ведущая. Анна Щербакова — тоже. И в сборную никто не торопится возвращаться, и много упреков по этому поводу.

- Чтобы юных девочек что-то начало отвлекать, «для начала» им хорошо бы выиграть Олимпийские игры. Скажу крамольную вещь — вообще не вижу смысла возвращаться ни Алине Загитовой, ни Анне Щербаковой, ни Юлии Липницкой, ни Аделине Сотниковой. Девочки уже все выиграли. И, чтобы себя мотивировать, должно произойти что-то особенное. К сожалению, российские турниры пока не являются тем стимулом, который сможет взбудоражить тех, кто участвовал в Олимпиаде, чемпионатах мира и Европы, понимаете? Так что я благодарен и Федерации фигурного катания России, и спортивной дирекции Первого канала — всем, кто пытается придумывать новые форматы, чтобы увлечь наших спортсменов. Без этого мы бы зачахли.

- Тренеры в том числе?

- Да. Я как действующий тренер в настоящий момент готовлю программы для участников «Русского прорыва», переживаю, волнуюсь. Жизнь продолжается. А то, что добившиеся многого девчонки работают ведущими, писателями, кем угодно — это только им в плюс.

Жулин подчеркнул, что в большинстве видов спорта после окончания профессиональной карьеры атлет остается ни с чем. В лучшем случае у него получится устроиться тренером (на невысокую, к слову, зарплату), в худшем - и вовсе придется менять квалификацию.

"Русский вызов", Первый, с 18 марта по субботам, 17.15