Эксперты СК России индентифицировали в ЛНР останки 10 человек

Такие мероприятия прошли в нескольких населенных пунктах Фото: скриншот видео

Следователи Следственного комитета России по Луганской Народной Республике в рамках уголовных дел по статьям «применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» и «геноцид»

продолжают устанавливать обстоятельства гибели мирного населения Донбасса.

«Установлено, что в период с 2016 по декабрь 2022 года украинскими вооруженными формированиями было произведено порядка 3 тысяч артиллерийских обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры, в результате которых погибло более 800 граждан, в их числе и малолетние дети. К уголовной ответственности привлечены 16 военнослужащих вооруженных сил Украины, им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - прокомментировала кадры оперативной работы официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве пояснили, что следователями и следователями-криминалистами следственного управления СК России по Луганской Народной Республике, совместно с экспертами СЭЦ СК России и республиканским подразделением СМЭ, представителями общественной организации «Не забудем! не простим!», проводятся масштабные работы по установлению мест захоронений и извлечению останков.

«Такие мероприятия прошли в нескольких населенных пунктах: Северодонецк, Стаханов, Брянка, Вороново и Метелкино. По их результатам назначены медико-криминалистические экспертизы с целью установления личностей погибших, а также характера прижизненных повреждений. Кроме того получены биологические образцы для последующего сравнительного исследования. На данный момент уже идентифицированы останки 10 человек и найдены родственники погибших», - отметила Петренко.

Как стало известно, материалы уголовного дела в рамках которого продолжают устанавливать обстоятельства гибели мирного населения Донбасса составили уже около 600 томов.